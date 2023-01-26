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Чи варто робити епідуральну анестезію та як вона впливає на плід: вся правда від гінеколога

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Четвер 26 січня 2023 20:58
Чи варто робити епідуральну анестезію та як вона впливає на плід: вся правда від гінеколога Чи шкідлива епідуральна анестезія (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сучасна медицина пропонує багато методів знеболення пологів. Найпопулярнішим та найбільш ефективним є епідуральна анестезія. Однак, є багато прихильників і супротивників такого методу знеболення.

Про це повідомив гінеколог Ігор Федорощак в Instagram.

У яких випадках пологи болючі

За словами лікаря, біль під час пологів може бути різним: 32% жінок відчувають сильний біль, 28% - нестерпний. Інтенсивність пологового болю залежить від таких факторів:

  • початок пологів - спонтанний чи індукований;
  • медичні втручання - інструментальне вагінальне розродження, епізіотомія.

Лікар каже, що пологи найбільш болючі у таких випадках:

  • неправильне положення плода;
  • макросомія (великий плід);
  • аномалії розвитку матки і пологової діяльності;
  • збільшення дози окситоцину.

Під час пологів без анестезії рівень стресових гормонів зростає на 200-400%. Підвищення адреналіну призводить до дискоординації маткових скорочень, стрибок норадреналіну - до плацентарної вазоконстрикції (звуження судин), як результат - порушення серцевої діяльності плоду.

Знеболення знижує ризики розвитку аномалій пологової діяльності, сприяє корекції показників пульсу і тиску, нормалізує плацентарний кровообіг.

Як проводиться епідуральна анестезія

Знеболення відбувається шляхом введення препарату в епідуральний простір, поблизу хребетного каналу через катетер.

Гінеколог каже, що анестетик блокує біль, але жінка залишається активною і відчуває перейми. Після пологів катетер видаляється.

Поширені міфи

Вплив на тривалість пологів

Епідуральна анестезія ніяк не впливає на тривалість першого періоду пологів. Другий період у середньому може продовжуватись з 2 до 3 годин.

Впливає на стан плода

Гінеколог Ігор Федорощак додав, що знеболення не впливає на стан плода та може застосовуватись при передчасних пологах і навіть полегшувати їх для дитини.

Біль у спині

Ризик виникнення болю у спині після пологів ніяк не пов'язаний з епідуральною анестезією і може виникати у жінок, яким її не проводили.

Протипоказання до епідуральної анестезії

Загалом анестезію не можна проводити людям з:

  • порушенням згортання крові, знижений рівень тромбоцитів;
  • прийомом препаратів для розрідження крові. Залежно від дозування прийом таких ліків потрібно припинити за 4-24 години до пологів;
  • різні септичні інфекційні ускладнення у матерів.

Раніше гінеколог розповідала, що обов'язково треба зробити після пологів.

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