Чи варто робити епідуральну анестезію та як вона впливає на плід: вся правда від гінеколога
Сучасна медицина пропонує багато методів знеболення пологів. Найпопулярнішим та найбільш ефективним є епідуральна анестезія. Однак, є багато прихильників і супротивників такого методу знеболення.
Про це повідомив гінеколог Ігор Федорощак в Instagram.
У яких випадках пологи болючі
За словами лікаря, біль під час пологів може бути різним: 32% жінок відчувають сильний біль, 28% - нестерпний. Інтенсивність пологового болю залежить від таких факторів:
- початок пологів - спонтанний чи індукований;
- медичні втручання - інструментальне вагінальне розродження, епізіотомія.
Лікар каже, що пологи найбільш болючі у таких випадках:
- неправильне положення плода;
- макросомія (великий плід);
- аномалії розвитку матки і пологової діяльності;
- збільшення дози окситоцину.
Під час пологів без анестезії рівень стресових гормонів зростає на 200-400%. Підвищення адреналіну призводить до дискоординації маткових скорочень, стрибок норадреналіну - до плацентарної вазоконстрикції (звуження судин), як результат - порушення серцевої діяльності плоду.
Знеболення знижує ризики розвитку аномалій пологової діяльності, сприяє корекції показників пульсу і тиску, нормалізує плацентарний кровообіг.
Як проводиться епідуральна анестезія
Знеболення відбувається шляхом введення препарату в епідуральний простір, поблизу хребетного каналу через катетер.
Гінеколог каже, що анестетик блокує біль, але жінка залишається активною і відчуває перейми. Після пологів катетер видаляється.
Поширені міфи
Вплив на тривалість пологів
Епідуральна анестезія ніяк не впливає на тривалість першого періоду пологів. Другий період у середньому може продовжуватись з 2 до 3 годин.
Впливає на стан плода
Гінеколог Ігор Федорощак додав, що знеболення не впливає на стан плода та може застосовуватись при передчасних пологах і навіть полегшувати їх для дитини.
Біль у спині
Ризик виникнення болю у спині після пологів ніяк не пов'язаний з епідуральною анестезією і може виникати у жінок, яким її не проводили.
Протипоказання до епідуральної анестезії
Загалом анестезію не можна проводити людям з:
- порушенням згортання крові, знижений рівень тромбоцитів;
- прийомом препаратів для розрідження крові. Залежно від дозування прийом таких ліків потрібно припинити за 4-24 години до пологів;
- різні септичні інфекційні ускладнення у матерів.
Раніше гінеколог розповідала, що обов'язково треба зробити після пологів.
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