Стоит ли делать эпидуральную анестезию и как она влияет на плод: вся правда от гинеколога

Современная медицина предлагает много способов обезболивания родов. Самым популярным и эффективным является эпидуральная анестезия. Однако есть много сторонников и противников такого метода обезболивания.

Об этом сообщил гинеколог Игорь Федорощак в Instagram .

В каких случаях роды болезненные

По словам врача, боль во время родов может быть разной: 32% женщин испытывают сильную боль, 28% - нестерпимую. Интенсивность родовой боли зависит от следующих факторов:

начало родов - спонтанный или индуцированный;

медицинские вмешательства - инструментальное вагинальное родоразрешение, эпизиотомия.

Врач говорит, что роды наиболее болезненны в следующих случаях:

неправильное положение плода;

макросомия (крупный плод);

аномалии развития матки и родовой деятельности;

увеличение дозы окситоцина.

При родах без анестезии уровень стрессовых гормонов возрастает на 200-400%. Повышение адреналина приводит к дискоординации маточных сокращений, скачок норадреналина - к плацентарной вазоконстрикции (сужение сосудов), как результат - нарушение сердечной деятельности плода.

Обезболивание снижает риски развития аномалий родовой деятельности, способствует коррекции показателей пульса и давления, нормализует плацентарное кровообращение.

Как проводится эпидуральная анестезия

Обезболивание происходит путем введения препарата в эпидуральное пространство вблизи позвоночного канала через катетер.

Гинеколог говорит, что анестетик блокирует боль, но женщина остается активной и чувствует схватки. После родов катетер удаляется.

Распространенные мифы

Влияет на длительность родов

Эпидуральная анестезия никак не влияет на длительность первого периода родов. Второй период в среднем может продолжаться с 2 до 3 часов.

Влияет на состояние плода

Гинеколог Игорь Федорощак добавил, что обезболивание не влияет на состояние плода и может применяться при преждевременных родах и облегчать их для ребенка.

Боль в спине

Риск возникновения боли в спине после родов никак не связан с эпидуральной анестезией и может возникать у женщин, которым ее не проводили.

Противопоказания к эпидуральной анестезии

В целом анестезию нельзя проводить людям с: