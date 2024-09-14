Стоит ли менять iPhone 15 на iPhone 16? Подробное сравнение двух моделей от Apple

Каждый год Apple радует нас новыми моделями iPhone, и 2024 не стал исключением. С выходом iPhone 16 многие владельцы iPhone 15 задаются вопросом: стоит ли обновляться на новую модель?

Про ключевые отличия двух поколений iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Дизайн и дисплеи

iPhone 16 получил несколько улучшений дизайна и дисплея по сравнению с iPhone 15. Переход к вертикальному расположению камер облегчает пространственную видеосъемку и выглядит более современно.

Прочность также повышается благодаря новому поколению Ceramic Shield, которое в два раза прочнее предыдущей версии. Кроме того, настраиваемая кнопка действия заменяет традиционный переключатель Ring/Silent, а новая кнопка управления камерой упрощает фотосъемку.

У iPhone 15 диагональное расположение задних камер, в то время как в iPhone 16 камеры располагаются вертикально. Минимальная яркость экрана у iPhone 15 составляет примерно 2-4 нит, а у iPhone 16 - всего 1 нит, что делает экран нового устройства более адаптированным для темных условий.

Расположение камер в iPhone 15 (фото: Apple)

Переднее стекло у iPhone 15 выполнено с использованием Ceramic Shield, а iPhone 16 предлагает его усовершенствованную версию, которая в два раза прочнее.

Кроме того, iPhone 16 получил улучшенную тепловую конструкцию для лучшего рассеивания тепла и более простую систему обслуживания аккумулятора. Важным изменением стало также отсутствие переключателя “Звонок/Беззвучно” в iPhone 16 - его заменяет кнопка действия. Еще одно обновление - емкостная кнопка управления камерой с сапфировым покрытием, которая отсутствует в предыдущей модели.

Что касается цветов, iPhone 15 доступен в зеленом, синем, розовом, черном и желтом вариантах, тогда как iPhone 16 представлен в бирюзовом, ультрамариновом, розовом, черном и белом цветах.

Дизайн iPhone 16 (фото: Apple)

Искусственный интеллект

iPhone 16 поддерживает Apple Intelligence - существенное обновление, отсутствующее в iPhone 15. Эта система искусственного интеллекта улучшает способность iPhone понимать и обрабатывать персональный контекст, предлагая такие функции, как Visual Intelligence, которая может распознавать объекты и сцены через камеру и предоставлять соответствующую информацию, например, сведения о ресторане или продукте.

iPhone 16 оснащен новой функцией Apple Intelligence, которая включает множество полезных инструментов, таких как приоритетные уведомления, резюмирование текста, общественные инструменты для письма, аудиотранскрипцию, создание Genmoji, персонализированные предложения и многое другое.

Кроме того, устройство оснащено визуальным интеллектом, который позволяет пользователям извлекать контекстную информацию об объектах или сценах перед камерой. Например, это может быть информация о ресторане, товары в магазине или данные о продукте.

Такие функции Apple Intelligence, как приоритетные уведомления, резюмирование текста и общесистемные инструменты письма, могут значительно улучшить опыт использования устройства, делая iPhone 16 существенным обновлением по сравнению с iPhone 15 в этой области.

Искусственный интеллект будет размещать самые важные уведомления в первую очередь (фото: Apple)

Чип, память и связь

iPhone 16 получил значительные улучшения по сравнению с iPhone 15 в плане производительности и технологий. iPhone 15 оснащен чипом A16 Bionic, созданным на основе улучшенного 5-нм техпроцесса TSMC "N4P", тогда как iPhone 16 перешел на новый чип A18 с использованием 3-нм техпроцесса TSMC “N3E”, что обеспечивает более высокую производительность и энергоэффективность.

Чип A16 Bionic в iPhone 15 (иллюстративное фото: Medium)

Оба устройства имеют 6-ядерные процессоры, однако процессор iPhone 16 работает на 30 процентов быстрее, чем у предыдущей модели. Нейронный движок iPhone 16 также был обновлен: он стал 16-ядерным, оптимизированным для генеративных моделей и работает в 2 раза быстрее, чем в iPhone 15. Графический процессор в iPhone 16 с 5 ядрами стал на 40 процентов быстрее и теперь поддерживает аппаратную трассировку лучей.

iPhone 16 получил 8 ГБ оперативной памяти, что на 33 процента больше, чем 6 ГБ в iPhone 15. В части беспроводных технологий iPhone 16 также лидирует, так как поддерживает Wi-Fi 7 с технологией 2x2 MIMO, в то время как iPhone 15 использует Wi-Fi 6.

Прирост производительности с чипом A18 и улучшенным графическим процессором особенно важен для пользователей, которые занимаются играми, редактированием видео или другими графически сложными задачами.

Чип A18 в iPhone (иллюстративное фото: iSpazio)

Аппаратно-ускоренная трассировка лучей принесет большую пользу геймерам, сделав ‌iPhone 16‌ способным отображать более реалистичное освещение и тени. Между тем, обновление Neural Engine удваивает скорость задач машинного обучения, таких как Apple Intelligence.

Для обычных пользователей переход с 6 ГБ на 8 ГБ памяти обеспечивает лучшую многозадачность и готовность к будущему, в то время как Wi-Fi 7 и сетевые технологии Thread улучшат скорость подключения и совместимость с устройствами умного дома.

iPhone 15 предлагает основную камеру на 48 Мп с диафрагмой f/1.6 и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.4. Устройство также поддерживает различные фотографические стили.

Камера

iPhone 15 предлагает основную камеру на 48 Мп с диафрагмой f/1.6 и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.4. Устройство также поддерживает различные фотографические стили.

iPhone 16 получил значительные улучшения камеры. Основная камера теперь оснащена 48-мегапиксельным сенсором Fusion с диафрагмой f/1.6, что обещает еще более детальные и яркие снимки.

Сверхширокоугольная камера также была улучшена: разрешение осталось 12 Мп, но диафрагма увеличена до f/2.2, что позволит делать более качественные снимки при слабом освещении. Кроме того, объектив камеры Fusion получил антибликовое покрытие, что должно положительно сказаться на качестве снимков.

iPhone 16 поддерживает макросъемку и макровидеосъемку, включая замедленную и покадровую съемку. Также были добавлены новые фотографические стили. Одной из самых интересных новых функций стала пространственная видеозапись с разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду.

Характеристики камеры в iPhone 16 (скриншот)

iPhone 15 позволяет записывать видео в разрешении 4K со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду, а также видео в формате Full HD (1080p) со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду. Он поддерживает кинематографический режим в разрешении 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду и функцию QuickTake для быстрого переключения на видеосъемку.

iPhone 16 предлагает более расширенные возможности видеозаписи. Он поддерживает запись видео в разрешении 4K в формате Dolby Vision со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду, а также запись видео в формате Full HD (1080p) в формате Dolby Vision со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду.

Кроме того, iPhone 16 поддерживает кинематографический режим в разрешении 4K Dolby Vision со скоростью 30 кадров в секунду и функцию QuickTake в формате Dolby Vision HDR. Одной из новых фишек iPhone 16 является возможность пространственной видеозаписи с разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду.

Кнопка управления камерой на Apple iPhone 16 (фото: Apple)

Аудиозапись

iPhone 16 предлагает несколько улучшений в аудиозаписи по сравнению с iPhone 15. В то время как iPhone 15 предлагает стереозапись, iPhone 16 представляет запись пространственного звука, обеспечивающую более захватывающий звуковой опыт, особенно при воспроизведении на гарнитуре Apple Vision Pro.

Дополнительные функции, такие как подавление шума ветра и новая функция Audio Mix, еще больше улучшают качество и гибкость записанного звука, делая iPhone 16 более подходящим устройством для захвата высококачественного звука.

Срок службы батареи и зарядка

iPhone 16‌ обеспечивает заметное улучшение времени автономной работы и эффективности зарядки по сравнению с iPhone 15‌. Благодаря 22 часам автономной работы iPhone 16‌ и 27 часам iPhone 16‌ Plus новые модели предлагают скромное улучшение.

Кроме того, беспроводная зарядка MagSafe теперь значительно быстрее, поддерживая до 25 Вт с адаптером на 30 Вт, что на 66,67 процентов больше, чем предел в 15 Вт iPhone 15‌.

Дата выпуска

iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны для предварительного заказа с пятницы, 13 сентября 2024 года, а официальный запуск и появление в магазинах начнутся в пятницу, 20 сентября 2024 года.

Стоит ли обновляться?

iPhone 16 и iPhone 16 Plus, хотя и приносят некоторые заметные улучшения, предлагают то, что может показаться постепенным обновлением по сравнению с iPhone 15 и iPhone 15 Plus для большинства пользователей.

Наиболее значительные улучшения связаны с Apple Intelligence и введением кнопки действия и управления камерой, которые предоставляют новые способы взаимодействия с устройством.

Apple Intelligence, пожалуй, самая важная новая функция, поскольку она расширяет возможности iPhone по пониманию контекста пользователя и помогает в повседневных задачах, таких как расстановка приоритетов уведомлений, обобщение текстов и извлечение информации в реальном времени с помощью Visual Intelligence.

Для пользователей, которые в значительной степени полагаются на свой телефон для производительности и общения, эта функциональность на основе искусственного интеллекта является значимым дополнением.

Кнопка действия и кнопка управления камерой - это долгожданные аппаратные изменения, предлагающие настраиваемый быстрый доступ к ключевым функциям и улучшенный контроль над фотографией и видеосъемкой.

Однако за пределами этих функций обновления кажутся более консервативными. Прирост производительности с чипом A18, новым Neural Engine и архитектурой графического процессора обеспечивает постепенные улучшения скорости и эффективности, которые пойдут на пользу высокопроизводительным задачам, таким как игры, но могут быть не сразу заметны для обычных пользователей.

Обновления камеры, включая улучшенную сверхширокоугольную производительность при слабом освещении и макросъемку, ценны для любителей фотографии, но они не кардинально меняют общее впечатление от камеры для обычных пользователей.

Аналогичным образом, улучшения в сроке службы батареи и скорости зарядки полезны, но относительно незначительны, обеспечивая скромное повышение по сравнению с линейкой ‌iPhone 15‌.

Для пользователей iPhone 15 обновление может показаться несущественным, если только вы не хотите в полной мере воспользоваться Apple Intelligence или новыми кнопками. Если использование вашего телефона вращается вокруг базовых задач, iPhone 15 остается отличным устройством, и обновление может не потребоваться.

Однако, если вы из тех, кто интересуется ИИ или более интуитивным управлением камерой, iPhone 16 предлагает достаточно, чтобы оправдать переход. В целом, iPhone 16 - это шаг вперед, но обновления относительно скромны.