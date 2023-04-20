Чи варто брати кредит під час війни? Експерт назвав головне "підводне каміння"

Що відбувається із кредитуванням в Україні зараз?

За словами економіста, за останні 1,5 року обсяг кредитування громадян зменшився на 18% і склав 205,8 млрд гривень. Наприкінці 2021 року банки видали кредитів громадянам на 242,6 млрд гривень.

Але за останніми даними станом на 2023 рік – ця сума скоротилася на 36,8 млрд гривень – що за офіційним курсом становить 1 млрд доларів.

"Середня вартість споживчого кредитування теж змінилася. Якщо наприкінці 2021 року середня річна ставка кредиту для громадян була 33,1%, то зараз вона становить 31% річних", - наголошує Богдан Слуцький.

Чи варто оформлювати кредити під час війни

Експерт пояснює, що цифри свідчать, що банки не поспішають нарощувати обсяги кредитування населення. І тому – багато причин.

По-перше, дуже високі ризики, а саме – значна частина громадян фізично перебуває не в Україні, рівень життя помітно знизився, а безробіття, навпаки, на рекордно високому рівні – близько 28%.

Попри те, що ставка за кредитами трохи зменшилася, облікова ставка на дуже високому рівні – 25%.

"Це пов'язано з тим, що в кредитні продукти громадянам банки насамперед закладають велику маржу на ризики, не сильно орієнтуючись при цьому на рівень облікової ставки", - пояснює економіст.

Він додав, що зниження облікової ставки останнім часом вказує на те, що банки більш детально перевіряють своїх клієнтів на надійність та платоспроможність і, як наслідок, менше громадян отримують позитивну відповідь на кредит. А ті, хто її отримують – мають вигідніші умови кредитування.

Крім того, варто зазначити, що продовжує існувати низка банків, яка проводить більш агресивну кредитну політику.

"Тобто видають більше кредитів, менш детально перевіряють громадян, але при цьому і відсоткові ставки вищі, які можуть сягати 80-120% річних ", - пояснив Слуцький.