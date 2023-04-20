Стоит ли брать кредит во время войны? Эксперт назвал главные "подводные камни"

Что происходит с кредитованием в Украине сейчас?

По словам экономиста, за последние 1,5 года объем кредитования граждан уменьшился на 18% и составил 205,8 млрд гривен. В конце 2021 года банки выдали кредитов гражданам на 242,6 млрд гривен.

Но по последним данным по состоянию на 2023 года - эта сумма сократилась на 36,8 млрд гривен - что по официальному курсу составляет 1 млрд долларов.

"Средняя стоимость потребительского кредитования тоже изменилась. Если в конце 2021 года средняя годовая ставка кредита для граждан была 33,1%, то сейчас она составляет 31% годовых", - подчеркивает Богдан Слуцкий.

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Эксперт объясняет, что цифры говорят о том, что банки не спешат наращивать объемы кредитования населения. И тому - много причин.

Во-первых, очень высокие риски, а именно - значительная часть граждан физически находится не в Украине, уровень жизни заметно снизился, а безработица, наоборот, на рекордно высоком уровне - около 28%.

Несмотря на то, что ставка по кредитам немного уменьшилась, учетная ставка находится на очень высоком уровне - 25%.

"Это связано с тем, что в кредитные продукты гражданам банки, в первую очередь, закладывают большую маржу на риски, не сильно ориентируясь при этом на уровень учетной ставки", - поясняет экономист.

Он добавил, что снижение учетной ставки за последнее время указывает на то, что банки более детально проверяют своих клиентов на надежность и платежеспособность и, как следствие, меньше граждан получают позитивный ответ на кредит. А те, кто ее получают - имеют более выгодные условия кредитования.

Кроме того, стоит отметить, что продолжает существовать ряд банков, который проводит более агрессивную кредитную политику.

"То есть выдают больше кредитов, менее детально проверяют граждан, но при этом и процентные ставки выше, которые могут достигать 80-120% годовых", - объяснил Слуцкий.