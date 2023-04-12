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Ставки підвищуються: під які відсотки банки видають кредити українцям

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Україна, Середа 12 квітня 2023 09:42
Ставки підвищуються: під які відсотки банки видають кредити українцям Фото: банки знову підвищили ставки за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2023 року у національній валюті становили 36,4% річних. Порівняно з лютим ставки зросли на 0,4 п.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 5,1% до 2,6% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств березень впали з 20,5% до 20,2% річних, валютними зросли з 5,5% до 6,2%.

Ставки підвищуються: під які відсотки банки видають кредити українцям

Кредитний портфель банків за березень скоротився на 1,3% до 973 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 0,2% до 205 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,5% до 755 млрд гривень.

Ставки підвищуються: під які відсотки банки видають кредити українцям

Нагадаємо, за даними НБУ, українські банки продовжують посилювати вимоги щодо видачі кредитів для населення. Фінустанови помітно збільшили вартість споживчих позик.

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Національний банк України
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