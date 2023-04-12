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Банки підвищили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

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Україна, Середа 12 квітня 2023 10:23
Банки підвищили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит Фото: ставки для населення зростають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,4% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (10,8%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,6% до 0,7%.

За березень ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 12,1% до 13,4% річних, валютними впали з 0,6% до 0,3% річних.

Банки підвищили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

Депозитний портфель банків за березень зріс на 1,4% до 1976 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 0,5% до 938 млрд гривень, підприємств зросло на 3,8% до 989 млрд гривень.

Банки підвищили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2023 року у національній валюті становили 36,4% річних. Порівняно з лютим ставки зросли на 0,4 п.п.

За даними НБУ, незважаючи на номінальне зростання, реальні ставки за гривневими активами залишаються негативними, враховуючи очікуваний рівень інфляції у 2022-2023 роках.

Зазначимо, споживчі ціни в Україні у березні зросли на 21,3%. НБУ прогнозує на 2023 рік інфляцію нижче за 20%, уряд - нижче за 30%.

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