Чи треба переоформлювати документи на нерухомість, якщо вашу вулицю перейменували

Чи потрібно переоформлювати документи

"Зараз дуже багато перейменовують вулиць, міст, селищ, сіл. Тому, якщо у вас змінилась назва населеного пункту чи вулиці, вам не потрібно змінювати документи на нерухомість", - пояснює експерт.

Відповідно, такі документи, що засвідчують право власності на нерухомість, залишаються чинними при зміні назви вулиці/міста, де вони розташовані.

У яких випадках доцільно змінити документи

Вносити зміни до свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір зміни, договір дарування потрібно лише у випадках, коли ви оформлюєте продаж чи дарування тощо, або з власної ініціативи.

Якщо власник захоче продати, подарувати чи передати у спадок свою нерухомість, у документах, які оформлятимуться на іншу особу, вже вкажуть нову назву.

Наголосимо, що при цьому юридичні особи повинні вносити відповідні зміни до установчих документів. Але поки немає встановлених крайніх термінів, до яких це треба обов'язково зробити. Тому підприємство самостійно вирішує, коли перереєстровувати документи.

Де і як змінити документи

Громадянам потрібно звертатися до ЦНАПу із заявою про внесення змін до цього держреєстру у зв'язку зі зміною назви чи перейменування вулиці.

У випадку, коли власник планує продати/подарувати/успадкувати нерухоме майно, має звернутись у Департамент містобудування та архітектури при міських адміністраціях, щоб отримати довідку про перейменування вулиці.

Таку довідку видають безплатно протягом 15-30 календарних днів з моменту написання відповідної заяви.