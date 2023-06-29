Нужно ли переоформлять документы на недвижимость, если вашу улицу переименовали

По всей Украине продолжается активный процесс переименования улиц и населенных пунктов. У многих граждан возникает вопрос, нужно ли в таком случае менять документы на недвижимость?
Ответ на этот вопрос дала юрист адвокатского объединения "Вертикаль" Мария Левченко на канале Telegram.
"Сейчас очень много переименовывают улиц, городов, поселков, сел. Поэтому, если у вас изменилось название населенного пункта или улицы, вам не нужно менять документы на недвижимость", - объясняет эксперт.
Соответственно, такие документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются в силе при изменении названия улицы/города, где они расположены.
Вносить изменения в свидетельство о праве собственности, свидетельства о праве на наследство, договор купли-продажи, договор изменения, договор дарения нужно только в случаях, когда вы оформляете продажу или дарение и т. д., или по собственной инициативе.
Если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на другое лицо, уже укажут новое название.
Отметим, что при этом юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Но пока нет установленных крайних сроков, до которых нужно обязательно это сделать. Поэтому предприятие самостоятельно решает, когда перерегистрировать документы.
Гражданам нужно обращаться в ЦНАП с заявлением о внесении изменений в этот госреестр в связи с изменением названия или переименования улицы.
В случае, если владелец планирует продать/подарить/наследовать недвижимое имущество, нужно обратиться в Департамент градостроительства и архитектуры при городских администрациях, чтобы получить справку о переименовании улицы.
Такая справка выдается бесплатно в течение 15-30 календарных дней с момента написания соответствующего заявления.
Ранее мы писали о том, что в Харькове недавно переименовали несколько улиц.
Читайте также о том, какие 8 пунктов обязательно должны быть в договоре об аренде недвижимости.