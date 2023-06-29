Нужно ли переоформлять документы на недвижимость, если вашу улицу переименовали

Нужно ли переоформлять документы

"Сейчас очень много переименовывают улиц, городов, поселков, сел. Поэтому, если у вас изменилось название населенного пункта или улицы, вам не нужно менять документы на недвижимость", - объясняет эксперт.

Соответственно, такие документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются в силе при изменении названия улицы/города, где они расположены.

В каких случаях целесообразно сменить документы

Вносить изменения в свидетельство о праве собственности, свидетельства о праве на наследство, договор купли-продажи, договор изменения, договор дарения нужно только в случаях, когда вы оформляете продажу или дарение и т. д., или по собственной инициативе.

Если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на другое лицо, уже укажут новое название.

Отметим, что при этом юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Но пока нет установленных крайних сроков, до которых нужно обязательно это сделать. Поэтому предприятие самостоятельно решает, когда перерегистрировать документы.

Где и как переоформить документы

Гражданам нужно обращаться в ЦНАП с заявлением о внесении изменений в этот госреестр в связи с изменением названия или переименования улицы.

В случае, если владелец планирует продать/подарить/наследовать недвижимое имущество, нужно обратиться в Департамент градостроительства и архитектуры при городских администрациях, чтобы получить справку о переименовании улицы.

Такая справка выдается бесплатно в течение 15-30 календарных дней с момента написания соответствующего заявления.