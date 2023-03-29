Мою вулицю перейменували. Які документи змінювати та скільки це коштує?

В Україні у багатьох містах та селах перейменовують вулиці, площі, провулки, на тлі чого у громадян виникають резонні питання щодо необхідності коригування даних у документах, де міститься інформація про місце реєстрації, права власності на нерухомість та інше.

Чи потрібно поспішати до ЦНАПів та вносити зміни до тих чи інших документів, якщо вашу вулицю перейменували - читайте у матеріалі нижче.

Що з місцем реєстрації у паспорті

Насправді законодавство не передбачає обов'язку вносити подібні відомості, оскільки зміна назви вулиці не передбачає зміни реєстрації місця проживання , пояснює Урядовий портал.

Так, відомості про зареєстроване (або задеклароване) місце проживання (перебування) громадян зберігаються в Єдиному державному демографічному реєстрі, в електронній базі, зі збереженням попередніх даних про стару назву.

Ці відомості за бажанням особи вносяться до відповідних документів, що містять відомості про місце проживання/знаходження.

Перереєстрацію місця проживання можна зробити, коли ви змінюєте паспорт чи прізвище.

Чи потрібно оновлювати документи на нерухомість

Вносити зміни до свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір зміни, договір дарування потрібно робити лише в тих випадках, коли це необхідно для оформлення продажу чи дарування тощо, або з власної ініціативи, зазначають у прес-службі КМДА.

Тобто документи, що засвідчують право власності на нерухомість, залишаються чинними при зміні назви вулиці, на якій вони розташовані. Такі документи змінюють лише за необхідності. Наприклад, для купівлі-продажу чи дарування нерухомості звертає увагу директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк.

Якщо власник захоче продати, подарувати чи передати у спадок свою нерухомість, у документах, які оформлятимуться на нову особу, вже вкажуть нову назву.

"На вартості послуг нотаріуса це не позначиться", - зазначив чиновник.

Водночас юридичні особи повинні вносити відповідні зміни до установчих документів, але граничних термінів для цього немає, тому підприємство самостійно вирішує, коли здійснити реєстрацію змін.

Куди звертатись, щоб змінити документи

Для зміни документів громадянам потрібно звертатися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно - до ЦНАПу - із заявою про внесення змін до цього держреєстру у зв'язку зі зміною назви чи перейменування вулиці.

Якщо ви хочете продати/подарувати/успадкувати нерухоме майно, у Департаменті містобудування та архітектури при міських адміністраціях можна отримати довідку про перейменування вулиці. Їх можна отримати безкоштовно.

Для цього необхідно подати заяву до органу місцевого самоврядування, яке ухвалило рішення про перейменування такої вулиці - бланк заяви видають на місці, а довідка видається у термін від 15 календарних днів до місяця.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги: заява

та документ, що посвідчує особу