Чи справді вівсяне молоко корисне для здоров'я: це важливо знати

Що таке вівсяне молоко

Вівсяне молоко - це сучасний продукт, виготовлений на основі вівсяних пластівців або зерна вівса та простої води. При цьому деякі виробники додатково, для посилення смаку та корисності продукту, додають у напій соняшникову олію, сіль та деякі вітаміни.

Переваги вівсяного молока

Вівсяне молоко має здатність пінитися так само добре, як і звичайне молоко для вишуканих напоїв, таких як капучино.

Дієтолог Ешлі Кофф розповіла, що вівсяне молоко має здоровішу кількість жирності, ніж незбиране молоко. У ньому менше насичених жирів, порівняно з коров'ячим. Вівсяне також не містить холестерину, тоді як коров'яче молоко містить 24 міліграми на чашку.

Також воно зазвичай містить таку ж кількість вітамінів і мінералів, як і коров’яче молоко. Чашка збагаченого молока забезпечує приблизно 20% вашої добової норми вітаміну А та вітаміну D. Вівсяне молоко також містить більше клітковини та вуглеводів.

Тим не менш, не все вівсяне молоко корисне, а деякі можуть не містити білка або корисних жирів. Тому перед покупкою потрібно перевіряти склад продукту.

Кому підходить

Вівсяне молоко підійде тим, хто має алергію на казеїн (молочний білок) або непереносимість лактози (молочного цукру).

Окрім того, деякі люди страждають від висипань через молоко, тому є сенс замінити коров’яче молоко на рослинну альтернативу, а заодно і перевірити, як на це відреагує шкіра. В принципі, вівсяне молоко підходить всім, хто не страждає від алергії на глютен.

Корисно регулярно пити рослинне молоко та дітям. Особливо підліткам, які перебувають в активній фазі зростання.