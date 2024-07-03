Действительно ли овсяное молоко полезно для здоровья: это важно знать

Что такое овсяное молоко

Овсяное молоко - это современный продукт, изготовленный на основе овсяных хлопьев или зерна овса и простой воды. При этом некоторые производители дополнительно для усиления вкуса и полезности продукта добавляют в напиток подсолнечное масло, соль и некоторые витамины.

Преимущества овсяного молока

Овсяное молоко способно пениться так же хорошо, как и обычное молоко для изысканных напитков, таких как капучино.

Диетолог Эшли Кофф рассказала, что овсяное молоко имеет более здоровое количество жирности, чем цельное молоко. В нем меньше насыщенных жиров по сравнению с коровьим. Овсяное также не содержит холестерина, тогда как коровье молоко содержит 24 миллиграмма на чашку.

Также оно обычно содержит такое же количество витаминов и минералов, как и коровье молоко. Чашка обогащенного молока обеспечивает примерно 20% вашей суточной нормы витамина А и витамина D. Овсяное молоко также содержит больше клетчатки и углеводов.

Тем не менее, не все овсяное молоко полезно, а некоторые могут не содержать белка или полезные жиры. Поэтому перед покупкой следует проверять состав продукта.

Кому подходит

Овсяное молоко подойдет тем, кто имеет аллергию на казеин (молочный белок) или непереносимость лактозы (молочного сахара).

Кроме того, некоторые люди страдают от высыпаний через молоко, поэтому есть смысл заменить коровье молоко растительной альтернативой, а заодно и проверить, как на это отреагирует кожа. В принципе, овсяное молоко подходит всем, кто не страдает аллергией на глютен.

Полезно регулярно пить растительное молоко и детям. Особенно подросткам, находящимся в активной фазе роста.