Чи справді шкідливо їсти стоячи: ви будете здивовані

У багатьох людей через шалений ритм життя є звичка їсти стоячи. Однак, варто знати, як це може нашкодити здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Live strong .

Коли корисно їсти стоячи

Доктор медичних наук Пейтон Берукім розповів, що деяким людям стояння під час їжі може полегшити симптоми кислотного рефлюксу, одного з найпоширеніших захворювань ШКТ.

Кислотний рефлюкс виникає, коли підвищений тиск у шлунку змушує вміст шлунка повертатися назад у стравохід. Це викликає печіння в горлі.

І ризик кислотного рефлюксу зростає, коли ви лягаєте після їжі. Це тому, що в цьому положенні лежачи їжа та кислота можуть легко повертатися зі шлунка в горло.

Чи може звичка нашкодити

Якщо їсти стоячи, то можна травмувати стінки стравоходу не пережованою їжею, гастрит, здуття, метеоризм тощо.

Гірше за "стоячу" трапезу можна бути лише перекус на ходу, адже збивається роботах діафрагми, яка теж впливає на перетравлення. Найбезпечніший та найкращий варіант трапези - сидячи.

Єдиний мінус такого положення - збільшується місткість їжі, тому варто стежити за розмірами порції.

Як ми знаємо, люди, які їдять стоячи, як правило, їдять швидше, і цей швидкий темп призводить до скорочення загального часу прийому їжі.

Проблема в тому, що це може сприяти переїданню. Коли ви їсте швидко і на ногах, ви також більш схильні відволікатися. І коли ви не зосереджуєтеся на їжі, є ймовірність, що ви відчуєте менше ситості та насичення.

Варто пам'ятати, чим більше часу у людини є, щоб пережовувати їжу, тим менша ймовірність переїдання.

Поглинання їжі поспіхом, під час руху дуже часто призводить до потрапляння крихт у дихальне горло. Це може викликати асфіксію і навіть смерть, якщо нікого не буде поруч, щоб вчасно надати постраждалому допомогу.

Тому, щоб уникнути переїдання і проблем з травною системою, потрібно обов'язково їсти спокійно, сидячи за столом і ретельно пережовуючи кожен відкушений шматок.