Действительно ли вредно есть стоя: вы будете удивлены

У многих людей из-за безумного ритма жизни есть привычка есть стоя. Однако стоит знать, как это может навредить здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Live strong .

Когда полезно есть стоя

Доктор медицинских наук Пейтон Беруким рассказал, что некоторым людям стояние во время еды может облегчить симптомы кислотного рефлюкса, одного из наиболее распространенных заболеваний ЖКТ.

Кислотный рефлюкс возникает, когда повышенное давление в желудке заставляет содержимое желудка возвращаться обратно в пищевод. Это вызывает жжение в горле.

И риск кислотного рефлюкса растет, когда вы ложитесь после еды. Это потому, что в этом положении лежа еда и кислота могут легко возвращаться из желудка в горло.

Может ли привычка навредить

Если есть стоя, то можно травмировать стенки пищевода не пережеванной пищей, гастрит, вздутие, метеоризм и т.д.

Хуже "стоячей" трапезы можно быть только перекус на ходу, ведь сбивается работах диафрагмы, которая тоже влияет на переваривание. Самый безопасный и лучший вариант трапезы - сидя.

Единственный минус такого положения - увеличивается емкость пищи, поэтому следует следить за размерами порции.

Как мы знаем, люди, которые едят стоя, как правило, едят быстрее и этот быстрый темп приводит к сокращению общего времени приема пищи.

Проблема в том, что это может способствовать перееданию. Когда вы едите быстро и на ногах, вы также более склонны отвлекаться. И если вы не сосредотачиваетесь на еде, есть вероятность, что вы почувствуете меньше сытости и насыщения.

Следует помнить, чем больше времени у человека есть, чтобы пережевывать пищу, тем меньше вероятность переедания.

Поглощение пищи наспех во время движения очень часто приводит к попаданию крошек в дыхательное горло. Это может вызвать асфиксию и даже смерть, если никого не будет рядом, чтобы вовремя оказать пострадавшему помощь.

Поэтому во избежание переедания и проблем с пищеварительной системой нужно обязательно есть спокойно, сидя за столом и тщательно пережевывая каждый откушенный кусок.