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Действительно ли сало такое полезное и кому его категорически нельзя есть

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Понедельник 26 декабря 2022 13:30
Действительно ли сало такое полезное и кому его категорически нельзя есть Действительно ли сало полезно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На первый взгляд, сало и здоровое питание - две совершенно несочетаемые вещи. Сало приобрело имидж вредной еды. Однако, это не так, ведь не случайно оно может стоить дороже мяса, потому что оно того стоит.

Об этом рассказала диетолог и терапевт Татьяна Лакуста в Instagram.

Польза сала

По словам врача, сало хорошо переносит годы хранения в соли и не портится в дороге. Также оно богато на омега-9 и стимулирует противовоспалительные процессы в организме.

Сало является мощным стимулятором образования желчи и сокращения желчного пузыря.

"Если у вас дома свинья - кормите ее рапсом и получите сало на 50% обогащенное омега-3", - говорится в сообщении.

Эксперты говорят, что лучше употреблять сало в конце приема пищи, когда человек достаточно утолил голод. Тогда удастся избежать переедания.

Важно съедать рекомендованное количество сало, ведь оно считается высокоэнергичной пищей. Рекомендованная дневная норма - 20-30 грамм.

Также сало укрепляет нервы, ведь в его составе есть холин. Это вещество восстанавливает нервные оболочки.

"Сало любит компанию. Поэтому чеснок, горчица, зелень - лучшие его друзья. Алицин в чесноку обладает свойствами снижения холестерина, зелень - источник фолатов и магния, а горчица обладает синигрином с антибактериальными свойствами", - добавила диетолог.

Кому нельзя есть сало

Детям до 5 лет и беременным нельзя есть сало из-за опасности листериоза. Запрещено давать сало детям для прорезывания зубов.

К тому же больным желчно-каменной болезнью такой следует отказаться от такого продукта.

Также не стоит отдавать предпочтение этому продукту при болезнях обмена липидов.

Раньше мы сообщали, как выбрать самое полезное сало и правильно его засолить.

Также мы писали, как спасти пожелтевшее сало.

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