Чи справді потрібно снідати? Нарешті з’явилась остаточна відповідь

Сніданок - це не просто перший прийом їжі, а важлива частина вашого раціону, яка може впливати на здоров’я, вагу та загальне самопочуття. Чи варто пропускати сніданок і як правильно його організувати?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.
Сніданок - бажаний, хоча й не обов’язковий. Особливо це актуально для тих, хто має зайву вагу. Причина в гормоні кортизолі, рівень якого зранку найвищий. Якщо пропустити сніданок, кортизол не знизиться, що може призвести до накопичення вісцерального жиру, який збільшує ризики для здоров’я.
Снідати можна через годину-дві після пробудження чи тренування. Важливо не "хапати" те, що під рукою, а підготувати збалансований прийом їжі, багатий білками, жирами та вуглеводами. Це дасть енергію та запобігатиме переїданню впродовж дня.
Зростає ризик переїдання
Голод накопичується, і до вечора ви ризикуєте з’їсти більше, ніж потрібно.
Погіршується якість сну
Пізня вечеря, викликана пропуском сніданку, призводить до відчуття тяжкості та порушує циркадний ритм.
Травна система працює ефективніше вранці
Сніданок засвоюється краще, ніж вечеря.
Відсутність сніданку може порушити баланс харчування, зменшити енергію, підвищити рівень кортизолу та створити ризик переїдання. Вранці травна система працює найкраще, тому сніданок сприяє кращому травленню та забезпечує заряд енергії на весь день.
Сніданок - це ваш старт на день. Не ігноруйте його, адже саме від ранкової трапези залежить ваше самопочуття, енергія та ефективність протягом дня!
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