Действительно ли поздно бросать курить при длительной зависимости: врач дала точный ответ

Существует миф, что вроде бы вообще нет смысла бросать курить при длительном стаже курения. Следует знать, почему никогда не поздно избавиться от этой вредной привычки и как улучшится здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Что произойдет с организмом

Семейный врач Вита Бэй рассказала, почему никогда не поздно бросить курить. В частности, после последней сигареты вот что случится:

через 20 минут нормализуются пульс и давление

за 12 часов снижается содержание угарного газа в крови до нормы

за 48 часов из организма полностью выводится никотин

через год риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается вдвое

Важно помнить, что безопасного курения нет. Угрозу здоровью несут как обычные сигареты, так и электронные, а также табачные изделия для нагрева и кальяны.

И даже несколько сигарет время от времени все равно вредят сердцу и сосудам. Поэтому следует бросить курить или не начинать вообще.

Какие болезни провоцирует курение

Курение вызывает множество различных заболеваний и болезней, таких как:

болезни дыхательных путей и астма

онкологические заболевания разных частей тела и органов

коронарная болезнь сердца, инфаркты и инсульты

остеопорозы

катаракта и слепота

парадонтозы

заболевания сосудов, аневризма аорты

бесплодие, импотенция

Заболевание приводит не только к активному курению. Пассивные курильщики (вдыхающие табачный дым рядом с курильщиком) также подвергаются риску получить одну из вышеперечисленных болезней.

Важно, что курящие родители подают плохой пример своим детям, меняют их представления о социальной приемлемости курения. Научно доказано, что дети и подростки из семей, где хотя бы один родитель употребляет табачные изделия, имеют в семь раз большие шансы начать курить.