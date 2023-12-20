Действительно ли поздно бросать курить при длительной зависимости: врач дала точный ответ
Существует миф, что вроде бы вообще нет смысла бросать курить при длительном стаже курения. Следует знать, почему никогда не поздно избавиться от этой вредной привычки и как улучшится здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.
Что произойдет с организмом
Семейный врач Вита Бэй рассказала, почему никогда не поздно бросить курить. В частности, после последней сигареты вот что случится:
- через 20 минут нормализуются пульс и давление
- за 12 часов снижается содержание угарного газа в крови до нормы
- за 48 часов из организма полностью выводится никотин
- через год риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается вдвое
Важно помнить, что безопасного курения нет. Угрозу здоровью несут как обычные сигареты, так и электронные, а также табачные изделия для нагрева и кальяны.
И даже несколько сигарет время от времени все равно вредят сердцу и сосудам. Поэтому следует бросить курить или не начинать вообще.
Какие болезни провоцирует курение
Курение вызывает множество различных заболеваний и болезней, таких как:
- болезни дыхательных путей и астма
- онкологические заболевания разных частей тела и органов
- коронарная болезнь сердца, инфаркты и инсульты
- остеопорозы
- катаракта и слепота
- парадонтозы
- заболевания сосудов, аневризма аорты
- бесплодие, импотенция
Заболевание приводит не только к активному курению. Пассивные курильщики (вдыхающие табачный дым рядом с курильщиком) также подвергаются риску получить одну из вышеперечисленных болезней.
Важно, что курящие родители подают плохой пример своим детям, меняют их представления о социальной приемлемости курения. Научно доказано, что дети и подростки из семей, где хотя бы один родитель употребляет табачные изделия, имеют в семь раз большие шансы начать курить.
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