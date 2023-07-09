Що гірше для здоров'я - алкоголь чи сигарети: лікар дав точну відповідь

Вживання алкоголю і куріння сигарет (електронних чи звичайних) - дуже шкідливі звички, які руйнують раз за разом наше здоров’я і скорочують життя. Але яка з них гірша?

Відповідь на це питання в TikTok дав лікар Юрій Габорець. Він наголосив, що особливої шкоди ці звички завдають жіночому здоров’ю.

Алкоголь VS сигарети

За словами лікаря, обирати між алкоголем і сигаретами - те ж саме, що й обирати між поганим та ще гіршим.

"Якщо говорити про онкологію, то звісно шкідливіше тютюнопаління – будь-чого. Звичайних сигарет, вайпів, кальянів, одноразок", - говорить медик.

Чим загрожує куріння

За словами лікаря, через куріння може виникнути рак легенів, горла, язика молочних залоз і "в розрізі років - гарантовано".

"Особливо при прийомі таблетованих контрацептивів - це проблеми з судинами. А від алкоголю - це цироз печінки", - додав експерт.

Якщо вживати і те, й інше

Юрій Габорець каже, що в поєднанні алкоголь і тютюнопаління негативно посилюють дію один одного.

Слизова після алкоголю більш вразлива для нікотину та інших канцерогеннів. Вона пришвидшує всмоктування їх в кровообіг.

Пасивне куріння так само шкідливе, особливо в поєднанні з алкоголем.

Чи є безпечна доза алкоголю?

За словами лікаря, краще від алкоголю відмовитися взагалі. Адже дуже важко себе контролювати і не збільшувати з часом дозу випитого.

Через розвиток толерантності до алкоголю організм буде потребувати з часом все більше, щоб відчути хоч якийсь "ефект". А це - прямий шлях до алкогольної залежності.