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Що гірше для здоров'я - алкоголь чи сигарети: лікар дав точну відповідь

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Неділя 09 липня 2023 17:30
Що гірше для здоров'я - алкоголь чи сигарети: лікар дав точну відповідь Алкоголь чи сигарети - що гірше (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Юрій Габорець

Вживання алкоголю і куріння сигарет (електронних чи звичайних) - дуже шкідливі звички, які руйнують раз за разом наше здоров’я і скорочують життя. Але яка з них гірша?

Відповідь на це питання в TikTok дав лікар Юрій Габорець. Він наголосив, що особливої шкоди ці звички завдають жіночому здоров’ю.

Алкоголь VS сигарети

За словами лікаря, обирати між алкоголем і сигаретами - те ж саме, що й обирати між поганим та ще гіршим.

"Якщо говорити про онкологію, то звісно шкідливіше тютюнопаління – будь-чого. Звичайних сигарет, вайпів, кальянів, одноразок", - говорить медик.

Чим загрожує куріння

За словами лікаря, через куріння може виникнути рак легенів, горла, язика молочних залоз і "в розрізі років - гарантовано".

"Особливо при прийомі таблетованих контрацептивів - це проблеми з судинами. А від алкоголю - це цироз печінки", - додав експерт.

Якщо вживати і те, й інше

Юрій Габорець каже, що в поєднанні алкоголь і тютюнопаління негативно посилюють дію один одного.

Слизова після алкоголю більш вразлива для нікотину та інших канцерогеннів. Вона пришвидшує всмоктування їх в кровообіг.

Пасивне куріння так само шкідливе, особливо в поєднанні з алкоголем.

Чи є безпечна доза алкоголю?

За словами лікаря, краще від алкоголю відмовитися взагалі. Адже дуже важко себе контролювати і не збільшувати з часом дозу випитого.

Через розвиток толерантності до алкоголю організм буде потребувати з часом все більше, щоб відчути хоч якийсь "ефект". А це - прямий шлях до алкогольної залежності.

Раніше лікар також розповів, що трапиться зі здоров’ям і тілом, якщо занадто часто вживати пиво.

Крім того дізнайтеся, як зрозуміти, що у вас починається алкогольна залежність.

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