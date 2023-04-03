Чи справді у перезрілих бананах заводяться черв'яки: відео з-під мікроскопа

Чи заводяться у перезрілих бананах черв'яки

Химик зробив аналогічний дослід. Помістив зразки банана на предметне скельце й детально розглянув їх під мікроскопом.

"Видно рослинні волокна, клітини. Але черв'яків нема", - говорить хімік.

Для детальнішого дослідження він взяв ще темнішу частину банана і також її розглянув.

Втім цього разу він також не виявив жодних черв'яків у фрукті. Репіч наголошує, що поширене відео із паразитами у перезрілих бананах було просто фейком.

Чи можна їсти перезрілі банани

Перезрілі банани менш поживні, ніж жовті, але насправді різниця між ними досить невелика. Такі фрукти все ще містять корисні поживні речовини - вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Про це пише Health line.

Але коли банани дозрівають, волокна починають розкладатися, а складні крохмалі перетворюються на прості цукри. Тому у них більше цукрів, ніж у менш стиглих бананах. Якщо контролюєте рівень цукру в крові, то врахуйте цей момент.

Перезрілі банани можна їсти, вони не становлять загрози для здоров'я. Однак якщо на фрукті з’явилася цвіль, він виділяє рідину або має неприємний запах, швидше за все, він почав гнити. Такий банан вже не можна споживати.