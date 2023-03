Видно, як рухаються. Вчені показали, скільки паразитів живе на популярній ягоді (відео)

Один із користувачів Twitter розмістив відео, на якому полуницю розглядають під мікроскопом. На кадрах можна помітити крихітних жучків, які рухаються.

Деякі користувачі соцмережі засумнівались у правдивості відео. Втім вчені вважають, якщо навіть це і є підробкою, то відео імітує те, що насправді відбувається на поверхні полуниці.

Підтвердженням цього є інше відео, де також розглядають ягоди під мікроскопом. На кадрах помітні різні дрібні кліщі, які живуть на полуниці.

Are you having a good day today?



I'm sorry for ruining it by posting this video of a strawberry under a microscope. pic.twitter.com/xQKSG04OYK