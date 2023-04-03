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Действительно ли в перезрелых бананах заводятся черви: видео из-под микроскопа

Действительно ли в перезрелых бананах живут паразиты (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинский химик Глеб Репич решил проверить правдивость распространенного утверждения о том, что в перезрелых бананах заводятся черви. С этой целью он рассмотрел фрукт под микроскопом.

Результатами исследования Репич поделился на своей странице в Instagram.

Заводятся ли в перезрелых бананах черви

Ранее в TikTok активно распространяли видео, на котором под микроскопом рассматривают перезрелый банан и обнаруживают там подвижных паразитов. Фрукт кишит ими.

Репич сделал аналогичный опыт. Поместил образцы банана на предметное стекло и подробно рассмотрел их под микроскопом.

"Видно растительные волокна, клетки. Но червей нет", - говорит химик.

Для более детального исследования он взял еще более темную часть банана и также ее рассмотрел.

Однако на этот раз он также не обнаружил никаких червей во фрукте. Репич отмечает, что распространенное видео с паразитами в перезрелых бананах было просто фейком.

Можно ли есть перезрелые бананы

Перезревшие бананы менее питательны, чем желтые, но на самом деле разница между ними довольно небольшая. Такие фрукты все равно содержат полезные питательные вещества - витамины, минералы и антиоксиданты. Об этом пишет Health line.

Но когда бананы созревают, волокна начинают разлагаться, а сложные крахмалы превращаются в простые сахара. Поэтому у них больше сахара, чем в менее спелых бананах. Если контролируете уровень сахара в крови, учтите этот момент.

Перезрелые бананы можно есть, они не представляют угрозы для здоровья. Однако если на фрукте появилась плесень, он выделяет жидкость или имеет неприятный запах, скорее всего, он начал гнить. Такой банан уже нельзя употреблять.

Раньше мы писали о том, какие паразиты способны жить под поверхностью клубники.

Читайте также о том, сколько микробов "живет" на чизбургерах из McDonald's.

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