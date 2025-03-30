Чи справді коти впливають на здоров'я людини? Лікар назвав неочікувані переваги

Як коти впливають на здоров'я людини

За його словами, дослідження показують, що частота котячого муркотіння, яка зазвичай становить від 25 до 150 Гц, може мати "терапевтичний ефект". Наприклад, заспокоювати організм.

Вважається, що це може допомогти знизити рівень кортизолу, а також уникнути стресу.

Лікар додав, що власники котів мають знижений ризик серцевих нападів та гіпертонії. Спокійне муркотіння сприяє нормалізації артеріального тиску та уповільненню серцевого ритму.

Частоту котячого муркотіння також пов’язують із загоєнням кісток і тканин. Ця проста дія може навіть допомогти полегшити біль через вивільнення ендорфінів.

Якщо ви боретеся зі сном, звуки муркотіння можуть навіть допомогти вам покращити його, підняти настрій і зменшити відчуття самотності.

Діти, які ростуть у сім’ях із котами, рідше страждають на алергії та мають сильніший імунітет.

Коти - справжні природні терапевти, які покращують не тільки настрій, а й фізичний стан людини.

Негативний вплив

Алергія та респіраторні проблеми

Шерсть і лупа котів містять білок Fel d 1, який є сильним алергеном. Це може викликати чхання, сльозотечу, закладеність носа та навіть астматичні напади у чутливих людей.

Інфекційні захворювання

Токсоплазмоз - паразитарна інфекція, яка може передаватися через котячий кал. Особливо небезпечна для вагітних жінок і людей з ослабленим імунітетом.

Грибкові інфекції (лишай) можуть також передаватися від котів людям, особливо дітям. До того ж подряпини та укуси можуть спричинити інфекцію.

Попри ці нюанси, більшість проблем можна вирішити правильним доглядом, вихованням і створенням комфортного середовища для кота та його власника.

Психологічний стрес

Якщо кіт не ладнає з іншими тваринами або членами сім’ї, може виникнути напруженість у домі. Також догляд за твариною - це відповідальність, яка потребує часу та ресурсів.

Вас може зацікавити