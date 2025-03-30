Действительно ли кошки влияют на здоровье человека? Врач назвал неожиданные преимущества

Как коты влияют на здоровье человека

По его словам, исследования показывают, что частота кошачьего мурлыканья, которая обычно составляет от 25 до 150 Гц, может иметь "терапевтический эффект". Например, успокаивать организм.

Считается, что это может помочь снизить уровень кортизола, а также избежать стресса.

Врач добавил, что владельцы кошек имеют сниженный риск сердечных приступов и гипертонии. Спокойное мурлыканье способствует нормализации артериального давления и замедлению сердечного ритма.

Частоту кошачьего мурлыканья также связывают с заживлением костей и тканей. Это простое действие может даже помочь облегчить боль из-за высвобождения эндорфинов.

Если вы боретесь со сном, звуки мурлыканья могут даже помочь вам улучшить его, поднять настроение и уменьшить чувство одиночества.

Дети, которые растут в семьях с котами, реже страдают аллергией и имеют более сильный иммунитет.

Коты - настоящие природные терапевты, которые улучшают не только настроение, но и физическое состояние человека.

Негативное влияние

Аллергия и респираторные проблемы

Шерсть и перхоть кошек содержат белок Fel d 1, который является сильным аллергеном. Это может вызвать чихание, слезотечение, заложенность носа и даже астматические приступы у чувствительных людей.

Инфекционные заболевания

Токсоплазмоз - паразитарная инфекция, которая может передаваться через кошачий кал. Особенно опасна для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Грибковые инфекции (лишай) могут также передаваться от кошек людям, особенно детям. К тому же царапины и укусы могут вызвать инфекцию.

Несмотря на эти нюансы, большинство проблем можно решить правильным уходом, воспитанием и созданием комфортной среды для кота и его владельца.

Психологический стресс

Если кот не ладит с другими животными или членами семьи, может возникнуть напряженность в доме. Также уход за животным - это ответственность, которая требует времени и ресурсов.

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