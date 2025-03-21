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Якого вітаміну найчастіше не вистачає в організмі: ви ніколи не здогадаєтесь

П'ятниця 21 березня 2025 16:42
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Якого вітаміну найчастіше не вистачає в організмі: ви ніколи не здогадаєтесь Фото: Якого вітаміну найчастіше не вистачає в організмі (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Дефіцит вітамінів може викликати втому, проблеми зі шкірою, імунітетом, настроєм. Але якого саме вітаміну найчастіше не вистачає організму і як це проявляється?

Відповідь на ці питання - нижче у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Якого вітаміну найбільше не вистачає організму?

Йдеться про вітамін D - ключовий елемент для міцного здоров’я кісток, імунітету та загального самопочуття.

Основне джерело цього вітаміну - сонячне світло. Він синтезується в шкірі під впливом ультрафіолетових променів. Однак через сучасний спосіб життя, роботу в офісах, недостатнє перебування на сонці та використання сонцезахисних засобів рівень цього вітаміну в організмі часто виявляється низьким.

Дефіцит вітаміну D частіше зустрічається у жителів північних країн, людей із темною шкірою, літніх осіб, а також у тих, хто дотримується веганського або малорізноманітного раціону.

До чого призводить нестача вітаміну D?

Низький рівень вітаміну D може спричинити:

  • ослаблення імунітету;

  • підвищену втомлюваність;

  • проблеми з кістками та зубами (ризик остеопорозу та карієсу);

  • депресію та поганий настрій;

  • підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

Як запобігти дефіциту вітаміну D?

Щоб підтримувати нормальний рівень вітаміну D, лікарі рекомендують:

  • Проводити більше часу на сонці (принаймні 15-30 хвилин на день, особливо в ранкові та вечірні години).

  • Вживати продукти, багаті на вітамін D, такі як жирна риба (лосось, тунець, сардини), яйця, молочні продукти та печінка.

  • Приймати вітамінні добавки, особливо в осінньо-зимовий період, коли сонячного світла недостатньо.

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В матеріалі використані такі джерела - Mirror, BBC Health, МОЗ.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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