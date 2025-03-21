Якого вітаміну найчастіше не вистачає в організмі: ви ніколи не здогадаєтесь
Дефіцит вітамінів може викликати втому, проблеми зі шкірою, імунітетом, настроєм. Але якого саме вітаміну найчастіше не вистачає організму і як це проявляється?
Відповідь на ці питання - нижче у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Якого вітаміну найбільше не вистачає організму?
Йдеться про вітамін D - ключовий елемент для міцного здоров’я кісток, імунітету та загального самопочуття.
Основне джерело цього вітаміну - сонячне світло. Він синтезується в шкірі під впливом ультрафіолетових променів. Однак через сучасний спосіб життя, роботу в офісах, недостатнє перебування на сонці та використання сонцезахисних засобів рівень цього вітаміну в організмі часто виявляється низьким.
Дефіцит вітаміну D частіше зустрічається у жителів північних країн, людей із темною шкірою, літніх осіб, а також у тих, хто дотримується веганського або малорізноманітного раціону.
До чого призводить нестача вітаміну D?
Низький рівень вітаміну D може спричинити:
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ослаблення імунітету;
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підвищену втомлюваність;
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проблеми з кістками та зубами (ризик остеопорозу та карієсу);
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депресію та поганий настрій;
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підвищений ризик серцево-судинних захворювань.
Як запобігти дефіциту вітаміну D?
Щоб підтримувати нормальний рівень вітаміну D, лікарі рекомендують:
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Проводити більше часу на сонці (принаймні 15-30 хвилин на день, особливо в ранкові та вечірні години).
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Вживати продукти, багаті на вітамін D, такі як жирна риба (лосось, тунець, сардини), яйця, молочні продукти та печінка.
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Приймати вітамінні добавки, особливо в осінньо-зимовий період, коли сонячного світла недостатньо.
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В матеріалі використані такі джерела - Mirror, BBC Health, МОЗ.
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