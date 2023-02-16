Чи справді контрастний душ покращує здоров'я та кому його приймати заборонено

Контрастний душ зміцнює імунітет, підтягує шкіру, знімає стрес, розслабляє м’язи та покращує кровообіг. Однак, таку процедуру можна робити не всім.

Про це повідомила нутриціолог та дієтолог Аліна Завгородня в Instagram .

Контрастний душ повинен стати ранковим та вечірнім ритуалом майже кожного з нас. Він добре розбудить тіло зрання і зарядить енергією на цілий день.

Зміна температур у душі дає гарний вплив на тонус судин, вони починають гнати кров і лімфу, запускаючи всі процеси організму - від імунітету до роботи мозку, омолодження шкіри та до роботи надниркових залоз.

Як правильно приймати

Потрібно включати теплу воду та чередувати її з холодною кожні пів хвилини. Експерт радить починати з помірної, комфортної для організму різниці температур.

Необов'язково включати крижану воду першого ж дня. Перемикайте воду 5 і більше разів, закінчуючи ранковий душ гарячою водою.

"Так судини розширяться, а поки ви витираєтесь махровим рушником і одягаєтесь, рефлектори стиснуться, давши старт активному дню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, якщо цю процедуру ввести за звичку, то помітний результат можна спостерігати вже через декілька тижнів.

Окрім того, найкращий контраст можна відчути у лазні з басейном.

Кому не можна приймати

Нутриціолог каже, що контрастний душ також може і нашкодити. Процедуру не варто проводити при: