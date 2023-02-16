Действительно ли контрастный душ улучшает здоровье и кому его принимать запрещено
Контрастный душ укрепляет иммунитет, подтягивает кожу, снимает стресс, расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. Однако такую процедуру можно делать не всем.
Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Алина Завгородняя в Instagram.
Контрастный душ должен стать утренним и вечерним ритуалом почти каждого из нас. Он хорошо разбудит тело с утра и зарядит энергией на целый день.
Изменение температур в душе дает хорошее влияние на тонус сосудов, они начинают гнать кровь и лимфу, запуская все процессы организма - от иммунитета до работы мозга, омоложения кожи и до работы надпочечников.
Как правильно принимать
Нужно включать теплую воду и чередовать ее с холодной каждые пол минуты. Эксперт советует начинать с умеренной, комфортной для организма разницы температур.
Необязательно включать ледяную воду в первый день. Переключайте воду 5 и больше раз, заканчивая утренний душ горячей водой.
"Так сосуды расширятся, а пока вы вытираетесь махровым полотенцем и одеваетесь, рефлекторы сожмутся, дав старт активному дню", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если эту процедуру ввести за привычку, то заметный результат можно наблюдать уже через несколько недель.
Кроме того, самый лучший контраст можно почувствовать в бане с бассейном.
Кому нельзя принимать
Нутрициолог говорит, что контрастный душ тоже может и навредить. Процедуру не следует проводить при:
- остром тромбофлебите;
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы и крови;
- злокачественных опухолях;
- гипертонии;
- нарушениях мозгового кровообращения;
- спазмах сосудов;
- воспалительных заболеваниях (цистит, ангина, ОРВИ);
- менструации;
- обострениях любых болезней.
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