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Действительно ли контрастный душ улучшает здоровье и кому его принимать запрещено

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Четверг 16 февраля 2023 19:22
Действительно ли контрастный душ улучшает здоровье и кому его принимать запрещено Как правильно принимать контрастный душ (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Контрастный душ укрепляет иммунитет, подтягивает кожу, снимает стресс, расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. Однако такую процедуру можно делать не всем.

Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Алина Завгородняя в Instagram.

Контрастный душ должен стать утренним и вечерним ритуалом почти каждого из нас. Он хорошо разбудит тело с утра и зарядит энергией на целый день.

Изменение температур в душе дает хорошее влияние на тонус сосудов, они начинают гнать кровь и лимфу, запуская все процессы организма - от иммунитета до работы мозга, омоложения кожи и до работы надпочечников.

Как правильно принимать

Нужно включать теплую воду и чередовать ее с холодной каждые пол минуты. Эксперт советует начинать с умеренной, комфортной для организма разницы температур.

Необязательно включать ледяную воду в первый день. Переключайте воду 5 и больше раз, заканчивая утренний душ горячей водой.

"Так сосуды расширятся, а пока вы вытираетесь махровым полотенцем и одеваетесь, рефлекторы сожмутся, дав старт активному дню", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если эту процедуру ввести за привычку, то заметный результат можно наблюдать уже через несколько недель.

Кроме того, самый лучший контраст можно почувствовать в бане с бассейном.

Кому нельзя принимать

Нутрициолог говорит, что контрастный душ тоже может и навредить. Процедуру не следует проводить при:

  • остром тромбофлебите;
  • заболеваниях сердечно-сосудистой системы и крови;
  • злокачественных опухолях;
  • гипертонии;
  • нарушениях мозгового кровообращения;
  • спазмах сосудов;
  • воспалительных заболеваниях (цистит, ангина, ОРВИ);
  • менструации;
  • обострениях любых болезней.

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