Чи справді картопля шкідлива? Дієтолог розказав, в якому вигляді її їсти категорично не можна

Картоплю любить багато людей. Україна входить в топ країн світу по кількості, яку вирощує, а також займає 2 місце в рейтингу країн за кількістю споживання картоплі, приблизно 120 кг на рік в середньому споживає одна людина.

Чи корисний цей овоч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Юрія Попко у Facebook.

Що треба знати про картоплю

З примітивного погляду, картопля - це є вуглевод. Часто картоплю прирівнюють при складанні раціону до круп і макаронів, хоча якщо взяти гречку 100 г - це 350 ккал, а 100 г картоплі - це 88 ккал.

Картопля навіть дуже дієтично виглядає на фоні круп, в ньому в 4 рази менше калорій.

Більшість круп мають таку ж калорійність, наприклад, макарони чи паста також в районі 350 ккал.

Картоплі можна спожити багато, бо калорійність відносно низька на фоні круп, хоча висока на фоні інших овочів та вона надовго дає ситість.

"Тобто якщо ви з'їсте картоплю і, припустимо, круасан, то після картоплі будете ситі декілька годин, а після круасана вже за півгодини хотітимете їсти, хоча і те, і те, вуглевод", - зазначає Попко.

Чим корисна картопля

Картопля багата калієм, який регулює артеріальний тиск. Якщо у вас часто судоми, це свідчить про те, що брак калію в організмі. Врахуйте, що калій знаходиться в шкірці картоплі.

Також в картоплі немало вітаміну С, особливо в молодій. Картопля багата клітковиною, яка корисна для травної системи.

Усі ми знаємо, що в картоплі багато крохмалю, але чим він поганий? Тим, що він дуже швидко перетворюється в глюкозу і прирівнюється до споживання солодкого.

А це не добре для підшлункової, а також шкідливо для тих людей, у яких діабет та інсулінорезистентність.

Умовно кажучи, крохмаль в картоплі можна розділити на два види: той, що швидко засвоюється і перетворюється в глюкозу і повільний (стійкий).

Якщо зварити картоплю в мундирах, а це найкращий спосіб приготування її в плані користі (згадуємо про калій в шкірці) і дати картоплі вистигнути, то там утворюється стійкий крохмаль.

Простіше кажучи, стійкий крохмаль не розщеплюється в тонкому кишківнику, а досягає товстого кишківника, де стає їжею для наших корисних бактерій.

Яку картоплю їсти заборонено

Пророслу і зелену, якщо картопля позеленіла, одразу її викидайте, бо вона містить соланін.

Соланін - це отруйний глікоалкалоїд, що виробляється в рослинах родини пасльонових. Він може бути знайдений в будь-якій частині рослини- в листі, плодах, стеблах, картоплі.

Симптоми отруєння включають нудоту, пронос, блювання, шлункові спазми, запалення горла, головний біль та запаморочення. У великих дозах отруєння соланіном призводить до смерті.

Сорти картоплі, що використовуються в сільському господарстві, перевіряються на вміст соланіну і в більшості з них концентрація соланіну нижча за 0,2 міліграма на грам. Але в картоплі, котра лежала на світлі, концентрація соланіну може досягати до 1 мг/г, і навіть більше.

В такому разі однієї неочищеної картоплини може бути достатньо для отруєння.

Висновки

Найкорисніший спосіб приготування картоплі - в мундирі і споживати в охолодженому вигляді, також можна її після цього підігріти. Картопля є ситним продуктом і низькокалорійним, якщо не смажити й не додавати масло вершкове з салом.

Під час схуднення їсти можна і корисно, але слідкуйте за нормою вуглеводів і калорій.