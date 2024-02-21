Действительно ли картофель вреден? Диетолог рассказал, в каком виде его есть категорически нельзя

Картошку любит много людей. Украина входит в топ стран мира по выращиваемому количеству, а также занимает 2 место в рейтинге стран по количеству потребления картофеля, примерно 120 кг в год в среднем потребляет один человек.

Полезен ли этот овощ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Юрия Попко в Facebook.

Что нужно знать о картофеле

Прежде всего, картофель - это углевод. Часто картофель приравнивают при составлении рациона к крупам и макаронам, хотя если взять гречку 100 г - это 350 ккал, а 100 г картофеля - это 88 ккал.

Картофель даже очень диетически смотрится на фоне круп, в нем в 4 раза меньше калорий.

Большинство круп имеют такую же калорийность, например макароны или паста также в районе 350 ккал.

Картофеля можно употребить много, потому что калорийность относительно низкая на фоне круп, хотя высокая на фоне других овощей и она надолго дает сытость.

"То есть если вы съедите картошку и, допустим, круассан, то после картофеля будете сыты несколько часов, а после круассана уже через полчаса будете есть, хотя и то, и то углевод", - отмечает Попко.

Чем полезен картофель

Картофель богат калием, регулирующим артериальное давление. Если у вас часто судороги, это свидетельствует о нехватке калия в организме. Учтите, что калий находится в кожуре картофеля.

Также в картофеле немало витамина С, особенно в молодом. Картофель богат клетчаткой, который полезен для пищеварительной системы.

Все мы знаем, что в картофеле много крахмала, но чем он плох? Тем, что он очень быстро превращается в глюкозу и приравнивается к употреблению сладкого.

А это не хорошо для поджелудочной, а также вредно для людей с диабетом и инсулинорезистентностью.

Условно говоря, крахмал в картофеле можно разделить на два вида: быстро усваивающийся и превращающийся в глюкозу и медленный (устойчивый).

Если сварить картофель в мундирах, а это лучший способ приготовления его в плане пользы (вспоминаем о калии в кожуре) и дать картофелю остыть, то там образуется стойкий крахмал.

Проще говоря, стойкий крахмал не расщепляется в тонком кишечнике, а достигает толстого кишечника, где становится едой для наших полезных бактерий.

Какой картофель есть запрещено

Проросший и зеленый, если картофель позеленел, сразу его выбрасывайте, потому что он содержит соланин.

Соланин - это ядовитый гликоалкалоид, производимый в растениях семейства пасленовых. Он может быть найден в любой части растения – в листьях, плодах, стеблях, картофеле.

Симптомы отравления включают тошноту, понос, рвоту, желудочные спазмы, воспаление горла, головную боль и головокружение. В больших дозах отравление соланин приводит к смерти.

Сорта картофеля, используемые в сельском хозяйстве, проверяются на содержание соланина и в большинстве из них концентрация соланина ниже 0,2 мг на грамм. Но в картофеле, лежащем на свете, концентрация соланина может достигать до 1 мг/г, а также больше.

В таком случае одной неочищенной картофелины может быть достаточно для отравления.

Выводы

Самый полезный способ приготовления картофеля - в мундире и потреблять его нужно в охлажденном виде, также можно его после этого подогреть. Картофель является сытным и низкокалорийным продуктом, если не жарить и не добавлять масло сливочное или сало.

Во время похудения есть можно и полезно, но следите за нормой углеводов и калорий.