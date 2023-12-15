Чи справді існує жіночий алкоголізм: ви будете здивовані

Алкоголізм - це важка форма алкогольної залежності. Людині важко контролювати вживання спиртного і це призводить до проблем у житті. Варто знати, чи існує жіночий алкоголізм.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram медичної спільноти Svij.doc.
Не існує жіночого алкоголізму, так само як не існує чоловічого чи підліткового. Це побутовий поділ, а не медичний термін. Залежність виникає та лікується незалежно для гендеру.
Такий вираз стигматизує жінок, викликаючи сором та почуття провини.
Жінкам важче визнати цю проблему через очікування та стереотипи суспільства про "справжню" жінку.
Якщо людина випиває по пляшці пива або келих вина щодня, у нього необов'язково розвивається алкоголізм. Про розвиток алкогольної залежності можуть свідчити такі симптоми:
Ці симптоми - привід звернутися до лікаря-нарколога. Іноді люди із залежністю ігнорують симптоми, тому важливо прислухатися до близьких, якщо вони б'ють на сполох і просять пити менше або відмовитися від алкоголю.
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