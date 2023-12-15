UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи справді існує жіночий алкоголізм: ви будете здивовані

Чи існує жіночий алкоголізм (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Алкоголізм - це важка форма алкогольної залежності. Людині важко контролювати вживання спиртного і це призводить до проблем у житті. Варто знати, чи існує жіночий алкоголізм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram медичної спільноти Svij.doc.

Що варто знати

Не існує жіночого алкоголізму, так само як не існує чоловічого чи підліткового. Це побутовий поділ, а не медичний термін. Залежність виникає та лікується незалежно для гендеру.

Такий вираз стигматизує жінок, викликаючи сором та почуття провини.

Жінкам важче визнати цю проблему через очікування та стереотипи суспільства про "справжню" жінку.

Симптоми алкоголізму

Якщо людина випиває по пляшці пива або келих вина щодня, у нього необов'язково розвивається алкоголізм. Про розвиток алкогольної залежності можуть свідчити такі симптоми:

  • нездатність обмежити кількість алкоголю
  • бажання обмежити кількість алкоголю та безуспішні спроби це зробити
  • сильний потяг до споживання алкоголю
  • нездатність виконувати особисті чи професійні обов'язки через алкоголь
  • вживання алкоголю навіть тоді, коли це призводить до проблем чи небезпеки, наприклад водіння нетверезим
  • повна або часткова відмова від роботи або хобі
  • розвиток толерантності до алкоголю - щоб досягти "потрібного" ступеня сп'яніння, потрібно випити більше, ніж раніше

Ці симптоми - привід звернутися до лікаря-нарколога. Іноді люди із залежністю ігнорують симптоми, тому важливо прислухатися до близьких, якщо вони б'ють на сполох і просять пити менше або відмовитися від алкоголю.

 

Раніше лікар розповідав, як пити і не п'яніти.

Також ми писали, що гірше для здоров'я - алкоголь чи сигарети.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарілікарні