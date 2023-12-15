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Действительно ли существует женский алкоголизм: вы будете удивлены

Существует ли женский алкоголизм (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Алкоголизм - это тяжелая форма алкогольной зависимости. Человеку трудно контролировать употребление спиртного и это приводит к проблемам в жизни. Следует знать, существует ли женский алкоголизм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.

Что следует знать

Не существует женского алкоголизма, равно как не существует мужского или подросткового. Это бытовое деление, а не медицинский термин. Зависимость возникает и лечится независимо от гендера.

Такое выражение стигматизирует женщин, вызывая стыд и чувство вины.

Женщинам труднее признать эту проблему из-за ожиданий и стереотипов общества о "настоящей" женщине.

Симптомы алкоголизма

Если человек выпивает по бутылке пива или бокал вина каждый день, у него не обязательно развивается алкоголизм. О развитии алкогольной зависимости могут свидетельствовать следующие симптомы:

  • неспособность ограничить количество алкоголя
  • желание ограничить количество алкоголя и безуспешные попытки это сделать
  • сильное влечение к употреблению алкоголя
  • неспособность выполнять личные или профессиональные обязанности по алкоголю
  • употребление алкоголя даже тогда, когда это приводит к проблемам или опасности, например вождения нетрезвым
  • полный или частичный отказ от работы или хобби
  • развитие толерантности к алкоголю - чтобы достичь "нужной" степени опьянения, нужно выпить больше, чем раньше

Эти симптомы - повод обратиться к врачу-наркологу. Иногда люди с зависимостью игнорируют симптомы, поэтому важно прислушиваться к близким, если они бьют тревогу и просят пить меньше или отказаться от алкоголя.

 

Раньше врач рассказывал, как пить и не пьянеть.

Также мы писали, что хуже для здоровья - алкоголь или сигареты.

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