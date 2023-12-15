Действительно ли существует женский алкоголизм: вы будете удивлены

Алкоголизм - это тяжелая форма алкогольной зависимости. Человеку трудно контролировать употребление спиртного и это приводит к проблемам в жизни. Следует знать, существует ли женский алкоголизм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.
Не существует женского алкоголизма, равно как не существует мужского или подросткового. Это бытовое деление, а не медицинский термин. Зависимость возникает и лечится независимо от гендера.
Такое выражение стигматизирует женщин, вызывая стыд и чувство вины.
Женщинам труднее признать эту проблему из-за ожиданий и стереотипов общества о "настоящей" женщине.
Если человек выпивает по бутылке пива или бокал вина каждый день, у него не обязательно развивается алкоголизм. О развитии алкогольной зависимости могут свидетельствовать следующие симптомы:
Эти симптомы - повод обратиться к врачу-наркологу. Иногда люди с зависимостью игнорируют симптомы, поэтому важно прислушиваться к близким, если они бьют тревогу и просят пить меньше или отказаться от алкоголя.
Раньше врач рассказывал, как пить и не пьянеть.
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