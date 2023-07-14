Як пити і не п’яніти. Лікар назвав головні правила

Вживання алкоголю - шкідлива звичка, проте багато українців час від часу це роблять. Якщо є нагода, за компанію, чи просто хочуть розслабитися. Тому питання, як пити і при цьому зберігати гідність, не п'яніючи, актуальне завжди.

Знайте міру

Лікар каже, що споживати треба відповідально, знаючи свою міру.

Якщо ж ви відчуваєте, що вам кожного разу треба все більше алкоголю, варто зупинитися. Адже коли людина п'є чимало, але стан сп'яніння не приходить - це одна з ознак алкоголізму.

Не мішайте

Не можна мішати алкоголь, виготовлений з різної сировини. Наприклад, зерновий і винний.

"Якщо горілка, віскі - це зерно, то коньяк і вина - це виноградний спирт. Їх не потрібно змішувати під час застілля", - радить доктор Габорець.

Градус не можна знижувати

Якщо й мішаєте алкоголь за міцністю (пам'ятаєте, що за типом спирту мішати не можна), то градус краще підвищувати, а не знижувати.

Закуска

Медик радить не закусувати чимось важким - всілякими "майонезами". В якості закуски - найкраще легкі салати і нежирні сорти м’яса.

Запивання

Не запивайте міцний алкоголь солодкими газованими напоями, а тим більше - пивом. Краще оберіть просту воду.

Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує. Навіть споживання невеликих доз спиртного час від часу може призвести до розвитку шкідливої звички.