Чи справді філери з часом збільшуються та спотворюють обличчя: вся правда

Філери - популярний інструмент косметології, але навколо них існує чимало міфів. Один із найпоширеніших - що вони можуть збільшуватися з часом і навіть спотворювати риси обличчя. Чи дійсно це так?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Дарії Тіщенко.
Існує думка, що філери на основі гіалуронової кислоти з часом "розбухають" і змінюють обличчя. Як виявилось, це частково правда, але є певні нюанси.
Філери на основі гіалуронової кислоти мають властивість притягувати воду та набрякати, але потрібно розуміти, що це відбувається через неправильну техніку введення у неправильний шар та зону.
Також це може статись через надмірну кількість препарату.
До того якість гіалуронової кислоти відіграє також важливу роль. Якщо філер буде введено правильно та в оптимальній кількості, то ніяких небажаних ефектів не виникне і з часом гіалуронова кислота повністю розчепиться ферментами організму
Тому, щоб уникнути проблем, важливо обирати кваліфікованого лікаря, який використовує лише сертифіковані та зареєстровані препарати.
Філери на основі гіалуронової кислоти мають свої протипоказання, і їх введення не завжди безпечне. Ось основні випадки, коли процедуру слід відкласти або зовсім уникати:
Перед введенням філерів обов’язково варто проконсультуватися з лікарем-косметологом і за потреби пройти необхідні обстеження.
Вас може зацікавити