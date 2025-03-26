Действительно ли филлеры со временем увеличиваются и искажают лицо: вся правда

Действительно ли филлеры "разбухают"

Существует мнение, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты со временем "разбухают" и меняют лицо. Как оказалось, это отчасти правда, но есть определенные нюансы.

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты имеют свойство притягивать воду и отекать, но нужно понимать, что это происходит из-за неправильной техники введения в неправильный слой и зону.

Также это может произойти из-за чрезмерного количества препарата.

К тому же качество гиалуроновой кислоты играет также важную роль. Если филлер будет введен правильно и в оптимальном количестве, то никаких нежелательных эффектов не возникнет и со временем гиалуроновая кислота полностью расщепится ферментами организма

Поэтому, чтобы избежать проблем, важно выбирать квалифицированного врача, который использует только сертифицированные и зарегистрированные препараты.

Когда нельзя вводить филлеры

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты имеют свои противопоказания, и их введение не всегда безопасно. Вот основные случаи, когда процедуру следует отложить или вовсе избегать:

воспалительные процессы - высыпания, акне, герпес или любые другие инфекции в зоне введения филлера

- высыпания, акне, герпес или любые другие инфекции в зоне введения филлера аутоиммунные заболевания - волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит

- волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит онкологические болезни - в период лечения и реабилитации

- в период лечения и реабилитации беременность и грудное вскармливание - нет достаточных исследований по безопасности процедуры в этот период

- нет достаточных исследований по безопасности процедуры в этот период аллергия на компоненты филлера - особенно если в составе есть лидокаин или другие дополнительные вещества.

- особенно если в составе есть лидокаин или другие дополнительные вещества. склонность к образованию рубцов - если у вас есть склонность к келоидным или гипертрофическим рубцам, стоит быть осторожным

- если у вас есть склонность к келоидным или гипертрофическим рубцам, стоит быть осторожным нарушение свертываемости крови - прием антикоагулянтов или проблемы с коагуляцией могут вызвать осложнения

- прием антикоагулянтов или проблемы с коагуляцией могут вызвать осложнения недавние косметологические процедуры - лазерная шлифовка, пилинги или другие агрессивные процедуры могут повлиять на результат и вызвать побочные эффекты

- лазерная шлифовка, пилинги или другие агрессивные процедуры могут повлиять на результат и вызвать побочные эффекты психологическая нестабильность - если человек имеет нереалистичные ожидания от процедуры или находится в нестабильном эмоциональном состоянии

Перед введением филлеров обязательно стоит проконсультироваться с врачом-косметологом и при необходимости пройти необходимые обследования.

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