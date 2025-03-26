Действительно ли филлеры со временем увеличиваются и искажают лицо: вся правда

Филлеры - популярный инструмент косметологии, но вокруг них существует немало мифов. Один из самых распространённых - что они могут увеличиваться со временем и даже искажать черты лица. Действительно ли это так?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Дарьи Тищенко.
Существует мнение, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты со временем "разбухают" и меняют лицо. Как оказалось, это отчасти правда, но есть определенные нюансы.
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты имеют свойство притягивать воду и отекать, но нужно понимать, что это происходит из-за неправильной техники введения в неправильный слой и зону.
Также это может произойти из-за чрезмерного количества препарата.
К тому же качество гиалуроновой кислоты играет также важную роль. Если филлер будет введен правильно и в оптимальном количестве, то никаких нежелательных эффектов не возникнет и со временем гиалуроновая кислота полностью расщепится ферментами организма
Поэтому, чтобы избежать проблем, важно выбирать квалифицированного врача, который использует только сертифицированные и зарегистрированные препараты.
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты имеют свои противопоказания, и их введение не всегда безопасно. Вот основные случаи, когда процедуру следует отложить или вовсе избегать:
Перед введением филлеров обязательно стоит проконсультироваться с врачом-косметологом и при необходимости пройти необходимые обследования.
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