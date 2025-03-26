Действительно ли филлеры со временем увеличиваются и искажают лицо: вся правда
Филлеры - популярный инструмент косметологии, но вокруг них существует немало мифов. Один из самых распространённых - что они могут увеличиваться со временем и даже искажать черты лица. Действительно ли это так?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Дарьи Тищенко.
Действительно ли филлеры "разбухают"
Существует мнение, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты со временем "разбухают" и меняют лицо. Как оказалось, это отчасти правда, но есть определенные нюансы.
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты имеют свойство притягивать воду и отекать, но нужно понимать, что это происходит из-за неправильной техники введения в неправильный слой и зону.
Также это может произойти из-за чрезмерного количества препарата.
К тому же качество гиалуроновой кислоты играет также важную роль. Если филлер будет введен правильно и в оптимальном количестве, то никаких нежелательных эффектов не возникнет и со временем гиалуроновая кислота полностью расщепится ферментами организма
Поэтому, чтобы избежать проблем, важно выбирать квалифицированного врача, который использует только сертифицированные и зарегистрированные препараты.
Когда нельзя вводить филлеры
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты имеют свои противопоказания, и их введение не всегда безопасно. Вот основные случаи, когда процедуру следует отложить или вовсе избегать:
- воспалительные процессы - высыпания, акне, герпес или любые другие инфекции в зоне введения филлера
- аутоиммунные заболевания - волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит
- онкологические болезни - в период лечения и реабилитации
- беременность и грудное вскармливание - нет достаточных исследований по безопасности процедуры в этот период
- аллергия на компоненты филлера - особенно если в составе есть лидокаин или другие дополнительные вещества.
- склонность к образованию рубцов - если у вас есть склонность к келоидным или гипертрофическим рубцам, стоит быть осторожным
- нарушение свертываемости крови - прием антикоагулянтов или проблемы с коагуляцией могут вызвать осложнения
- недавние косметологические процедуры - лазерная шлифовка, пилинги или другие агрессивные процедуры могут повлиять на результат и вызвать побочные эффекты
- психологическая нестабильность - если человек имеет нереалистичные ожидания от процедуры или находится в нестабильном эмоциональном состоянии
Перед введением филлеров обязательно стоит проконсультироваться с врачом-косметологом и при необходимости пройти необходимые обследования.
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