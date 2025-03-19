Чи справді дорогі фени не пошкоджують волосся?

Яка різниця між дорогими і бюджетними фенами

Стиліст і колорист Тім Фостер розповів, що дорогі фени справді працюють швидше й краще, не порушуючи цілісність волосся.

Він зазначив, що популярні фени Dyson в основному роблять те саме, що й усі інші фени. Є більш кращі варіанти для будь-якого бюджету.

Якщо ви користуєтесь феном, то не варто забувати про термозахист та керамічну розчіску, залежно від текстури вашого волосся.

Стилісти враховують низку факторів, купуючи собі фен. Мова йде про регулювання температури та потужність.

"Якщо фен не має потужності, то знадобиться більше часу, щоб висушити волосся. Також доведеться тримати його ближче до голови, що може спричинити випадкове пошкодження, якщо рівень нагрівання занадто високий", - зазначив експерт.

Дешеві фени часто мають лише один або два режими, що може бути менш зручним для різних типів волосся.

А дорогі моделі зазвичай працюють тихіше, що знижує рівень дискомфорту під час використання.

Як вибрати безпечний фен для волосся

Вибір безпечного фена для волосся залежить від кількох ключових характеристик. Ось на що варто звертати увагу:

іонізація - фени з іонізацією допомагають зменшити електризацію волосся та зберегти їхню вологу. Це особливо корисно для сухого або пошкодженого волосся

керамічне або турмалінове покриття - ці покриття забезпечують рівномірний розподіл тепла, що мінімізує ризик перегріву та пошкодження волосся

регулювання температури та швидкості - наявність кількох режимів нагріву і швидкості дозволяє адаптувати фен під різні типи волосся, щоб не пересушити їх

низький рівень шуму - вибирайте моделі, які працюють тихо, що знижує стрес для волосся та шкіри голови

наявність функції охолодження - ця функція допомагає зафіксувати укладку і зробити волосся блискучим без перегріву

легкість та зручність у використанні - легкий фен буде менш навантажувати руку, а довжина шнура дозволить вільно рухатися під час укладки

потужність - вибирайте фен з потужністю від 1800 до 2200 ватів для швидкого і ефективного сушіння без перегріву волосся

Важливо розуміти, що навіть найдорожчий фен може пошкодити волосся, якщо не дотримуватися правил: використовувати термозахист, не тримати пристрій занадто близько і не перегрівати пасма.

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