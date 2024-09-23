Як зробити волосся здоровим і блискучим без дорогих засобів: 7 простих порад

Неправильний догляд за волоссям робить його сухим, ламким та неслухняним. Проте ви можете вже зараз потурбуватися про його здоровий вигляд, дотримуючись простих правил.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться лайфхаками від фахівців для догляду за волоссям.

Мийте голову правильно

Завжди постає болюче питання, як часто треба мити голову. Фахівці рекомендують робити це один-два рази на тиждень, щоб не травмувати волосся.

Проте це зазвичай вирішується індивідуально. Якщо ваше волосся схильне до жирності, то можете мити його щодня, але з використанням делікатного шампуню.

Для миття голови обирайте теплу воду, оскільки гаряча подразнює шкіру і шкодить волоссю.

Робіть масаж під час миття голови

Дайте собі додаткових кілька хвилин у душі, щоб зробити масаж голови. Це допомагає покращити кровообіг та стимулює ріст вашого волосся.

Нанесіть невелику кількість шампуню, добре його спіньте та обережними масажними рухами розподіліть по волоссю в прикореневій зоні. Цей масаж не лише розслабить вас та зніме напругу, а й допоможе краще очистити шкіру голови.

Робіть масаж під час миття голови (фото: Freepik)

Захищайте волосся від впливу високих температур

Використання фену, плойки чи вирівнювача шкідливе для вашого волосся. Але в повсякденному житті надто складно відмовитися від цих речей. Виходом із ситуації стає використання засобів захисту від високих температур.

Це допоможе мінімізувати пошкодження волосся під час термоукладки.

Не розчісуйте мокре волосся

Краще розчісувати волосся перед душем, щоб воно менше плуталося під час миття голови. А от розчісування мокрого волосся краще взагалі уникати.

Річ у тім, що у вологому стані воно більш вразливе до пошкодження, а тому розчісування може залишити вам вузлики, розриви чи інші неприємні наслідки.

Використовуйте гребінець обережно

Простий гребінець може бути не помічником, а ворогом для вашого волосся. Таке трапляється, якщо ви неправильно його використовуєте.

Розчісувати волосся треба починати від кінчиків. Спочатку розділіть пасма, прочешіть кінчики та поступово підіймайтеся до коренів.

Такий спосіб розчісування допоможе вам привести волосся до ладу безболісно та без пошкодження.

Правильно розчісуйте волосся (фото: Freepik)

Використовуйте кондиціонер для волосся

Кондиціонер треба використовувати після кожного миття голови. Існує хибна думка, що його варто наносити від коренів та по всій довжині. Але це лише обтяжуватиме ваше волосся.

Нанесіть кондиціонер для волосся приблизно від середини і до кінчиків. Прочешіть пасма гребінцем з товстими зубцями або ж просто рукою. Так ви зможете краще розподілити кондиціонер по всій поверхні.

Після цього волосся обов’язково промийте прохолодною водою.

Не забувайте про використання масок

Для максимального живлення волосся слід використовувати маску. Фахівці рекомендують наносити її один раз на тиждень під час теплого періоду року, але двічі на тиждень під час холодного.

Маску для волосся достатньо потримати 10 хвилин. Проте чим довше ви триматимете її, тим кращим буде ефект.