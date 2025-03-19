Действительно ли дорогие фены не повреждают волосы?

Многие считают, что чем дороже фен, тем меньше он вредит волосам. Но действительно ли это так? Правильное использование фена и термозащита могут быть не менее важными, чем его цена. Стоит ли переплачивать за более дорогой фен и какие характеристики влияют на здоровье волос?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Стилист и колорист Тим Фостер рассказал, что дорогие фены действительно работают быстрее и лучше, не нарушая целостность волос.
Он отметил, что популярные фены Dyson в основном делают то же, что и все остальные фены. Есть более хорошие варианты для любого бюджета.
Если вы пользуетесь феном, то не стоит забывать о термозащите и керамической расческе, в зависимости от текстуры ваших волос.
Стилисты учитывают ряд факторов, покупая себе фен. Речь идет о регулировании температуры и мощность.
"Если фен не имеет мощности, то понадобится больше времени, чтобы высушить волосы. Также придется держать его ближе к голове, что может привести к случайному повреждению, если уровень нагрева слишком высок", - отметил эксперт.
Дешевые фены часто имеют только один или два режима, что может быть менее удобным для разных типов волос.
А дорогие модели обычно работают тише, что снижает уровень дискомфорта во время использования.
Выбор безопасного фена для волос зависит от нескольких ключевых характеристик. Вот на что стоит обращать внимание:
Важно понимать, что даже самый дорогой фен может повредить волосы, если не соблюдать правила: использовать термозащиту, не держать устройство слишком близко и не перегревать пряди.
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