Действительно ли дорогие фены не повреждают волосы?

Какая разница между дорогими и бюджетными фенами

Стилист и колорист Тим Фостер рассказал, что дорогие фены действительно работают быстрее и лучше, не нарушая целостность волос.

Он отметил, что популярные фены Dyson в основном делают то же, что и все остальные фены. Есть более хорошие варианты для любого бюджета.

Если вы пользуетесь феном, то не стоит забывать о термозащите и керамической расческе, в зависимости от текстуры ваших волос.

Стилисты учитывают ряд факторов, покупая себе фен. Речь идет о регулировании температуры и мощность.

"Если фен не имеет мощности, то понадобится больше времени, чтобы высушить волосы. Также придется держать его ближе к голове, что может привести к случайному повреждению, если уровень нагрева слишком высок", - отметил эксперт.

Дешевые фены часто имеют только один или два режима, что может быть менее удобным для разных типов волос.

А дорогие модели обычно работают тише, что снижает уровень дискомфорта во время использования.

Как выбрать безопасный фен для волос

Выбор безопасного фена для волос зависит от нескольких ключевых характеристик. Вот на что стоит обращать внимание:

ионизация - фены с ионизацией помогают уменьшить электризацию волос и сохранить их влагу. Это особенно полезно для сухих или поврежденных волос

керамическое или турмалиновое покрытие - эти покрытия обеспечивают равномерное распределение тепла, что минимизирует риск перегрева и повреждения волос

регулировка температуры и скорости - наличие нескольких режимов нагрева и скорости позволяет адаптировать фен под разные типы волос, чтобы не пересушить их

низкий уровень шума - выбирайте модели, которые работают тихо, что снижает стресс для волос и кожи головы

наличие функции охлаждения - эта функция помогает зафиксировать укладку и сделать волосы блестящими без перегрева

легкость и удобство в использовании - легкий фен будет менее нагружать руку, а длина шнура позволит свободно двигаться во время укладки

мощность - выбирайте фен с мощностью от 1800 до 2200 ватт для быстрой и эффективной сушки без перегрева волос

Важно понимать, что даже самый дорогой фен может повредить волосы, если не соблюдать правила: использовать термозащиту, не держать устройство слишком близко и не перегревать пряди.

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