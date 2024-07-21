Чи сплять риби: що кажуть дослідники?

Важко сказати, коли риба спить, тому що вона не має повік. Але вчені знають, що хоч вони й не впадають у глибокий сон, риби відпочивають, і деякі з них роблять це дуже цікавими способами.

Як сплять риби

Риби не сплять так само як ви, ваш собака, або будь-який ссавець, але вони також відпочивають. Це період відновлення, коли їх метаболічні функції уповільнюються і вони стають менш активні.

Деякі риби, такі як рифові акули, лежать нерухомо на дні океану або всередині печер, коли сплять. У цих акул є унікальна анатомічна особливість, яка називається дихальцем, яке виштовхує воду із зябер акули, щоб вони могли продовжувати дихати уві сні.

Деякі види акул і тунців повинні продовжувати плавати, щоб дихати. У цьому випадку вчені припускають, що вони відключають половину свого мозку, як це роблять дельфіни. Вони уповільнюють дихання і рухаються повільніше, але все ще певною мірою реагують на довкілля.

У риб є біологічний годинник

Як і в людей, у риб є біологічний годинник, який каже їм, коли бути напоготові і не спати, а коли відпочивати, тому не всі риби сплять вночі. Деякі риби ведуть нічний спосіб життя, а деякі - денний, так само як і люди.

Ці тенденції в першу чергу розвинулися на основі того, коли ймовірність нападу хижаків вища чи нижча, а також у який час доби найкраще шукати їжу.

Чим сон риб відрізняється від сну наземних ссавців

У більшості риб немає повік, і вони не засинають так, як це роблять наземні ссавці. Багато риб входять у стан спокою, коли їх метаболізм уповільнюється, але зберігають пильність стосовно довкілля, оскільки це має вирішальне значення для їхнього виживання у дикій природі.

З іншого боку, наземним ссавцям зазвичай потрібне безпечне місце, щоб висипатися без перешкод. Їх режим сну включає циклічність різних стадій, включаючи легкий сон, а також глибокий або повільнохвильовий сон.

У різних видів риб режим сну відрізняється

У кожного виду риб спосіб поспати трохи відрізняється, ніж у інших. Ось лише кілька окремих видів риб та їх унікальні режими сну:

Печерні риби: пристосувалися до середовища з недостатнім або відсутнім освітленням і можуть демонструвати втрату сну без несприятливих наслідків, що спостерігаються в інших риб.

пристосувалися до середовища з недостатнім або відсутнім освітленням і можуть демонструвати втрату сну без несприятливих наслідків, що спостерігаються в інших риб. Риба-клоун: зариваються в актинії, щоб захистити себе від хижаків під час сну.

зариваються в актинії, щоб захистити себе від хижаків під час сну. Гольці: сплять, як мертві. Ці риби виринають на поверхню води і залишаються абсолютно нерухомими в стані анабіозу.

сплять, як мертві. Ці риби виринають на поверхню води і залишаються абсолютно нерухомими в стані анабіозу. Риби-папуги: уночі виробляють слиз, щоб сформувати навколо себе кокон, коли вони перестають рухатися. Ця слизова ковдра схожа на спальний мішок.

Вплив світла та навколишнього середовища

Більшості риб потрібно зовсім небагато акваріумного світла, щоб добре спати. Риби в яскраво освітлених акваріумах можуть відчувати нестачу сну, оскільки їх природні циркадні ритми порушуються.

Забезпечення темного середовища під час природних періодів відпочинку дуже важливе для їхнього здоров'я.