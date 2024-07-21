Спят ли рыбы: что говорят исследователи?

Трудно сказать, когда рыба спит, потому что у нее нет век. Но учёные знают, что хоть они и не впадают в глубокий сон, рыбы отдыхают, и некоторые из них делают это очень интересными способами.

Как спят рыбы

Рыбы не спят так же как вы, ваша собака, или любое млекопитающее, но они также отдыхают. Это период восстановления, когда их метаболические функции замедляются и они становятся менее активны.

Некоторые рыбы, такие как рифовые акулы, лежат неподвижно на дне океана или внутри пещер, когда спят. У этих акул есть уникальная анатомическая особенность, которая называется дыхальцем, выталкивающим воду из жабр акулы, чтобы они могли продолжать дышать во сне.

Некоторые виды акул и тунцов должны продолжать плавать, чтобы дышать. В этом случае учёные предполагают, что они отключают половину своего мозга, как это делают дельфины. Они замедляют дыхание и двигаются медленнее, но все еще в определенной степени реагируют на окружающую среду.

У рыб есть биологические часы

Как и у людей, у рыб есть биологические часы, которые говорят им, когда быть наготове и бодрствовать, а когда отдыхать, поэтому не все рыбы спят ночью. Некоторые рыбы ведут ночной образ жизни, а некоторые - дневной, так же как и люди.

Эти тенденции в первую очередь развились на основе того, когда вероятность нападения хищников выше или ниже, а также в какое время суток лучше всего искать пищу.

Чем сон рыб отличается от сна наземных млекопитающих

У большинства рыб нет век, и они не засыпают так, как это делают наземные млекопитающие. Многие рыбы входят в состояние покоя, когда их метаболизм замедляется, но сохраняют бдительности по отношению к окружающей среде, поскольку это имеет решающее значение для их выживания в дикой природе.

С другой стороны, наземным млекопитающим обычно нужно безопасное место, чтобы высыпаться беспрепятственно. Их режим сна включает цикличность разных стадий, включая легкий сон, а также глубокий или медленноволновой сон.

У разных видов рыб режим сна отличается

У каждого вида рыб способ поспать несколько отличается, чем у других. Вот несколько отдельных видов рыб и их уникальные режимы сна:

Пещерные рыбы: приспособились к среде с недостаточным или отсутствующим освещением и могут демонстрировать потерю сна без неблагоприятных последствий, наблюдаемых у других рыб.

приспособились к среде с недостаточным или отсутствующим освещением и могут демонстрировать потерю сна без неблагоприятных последствий, наблюдаемых у других рыб. Рыба-клоун: зарываются в актинии, чтобы защитить себя от хищников во время сна.

зарываются в актинии, чтобы защитить себя от хищников во время сна. Гольцы: спят как мертвые. Эти рыбы выныривают на поверхность воды и остаются совершенно неподвижными в состоянии анабиоза.

спят как мертвые. Эти рыбы выныривают на поверхность воды и остаются совершенно неподвижными в состоянии анабиоза. Рыбы-попугаи: ночью производят слизь, чтобы сформировать вокруг себя кокон, когда они перестают двигаться. Это слизистое одеяло похоже на спальный мешок.

Воздействие света и окружающей среды

Большинству рыб нужно совсем немного аквариумного света, чтобы хорошо спать. Рыбы в ярко освещенных аквариумах могут испытывать недостаток сна, поскольку их естественные циркадные ритмы нарушаются.

Обеспечение темной среды во время природных периодов отдыха очень важно для их здоровья.