Ці звички крадуть ваші гроші: експертка пояснила, що робити з імпульсивними покупками

Купівля "на емоціях" - це не проблема, якщо правильно її вписати в бюджет. Важливо не боротися з імпульсами, а навчитися керувати ними свідомо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла експертка з питань корпоративних і персональних фінансів Єлєна Шепель.

Як впорядкувати імпульсивні витрати

"Я кажу, що їх не треба бороти. Їх потрібно очолити", - пояснює експертка.

За її словами, імпульсивні покупки повинні бути, але їх варто вивести в окрему статтю бюджету.

"Витрачати ці гроші на задоволення в моменті - це нормально. Просто відслідковуйте, скільки протягом місяця ви вже використали з цієї категорії", - радить вона.

Чому ми купуємо спонтанно

Імпульсивні покупки часто відбуваються у вечірній або нічний час - у момент втоми та пошуку дофаміну. Науковці дослідили, що найбільше дофаміну ми отримуємо перед самою купівлею, каже Шепель.

Для того, щоб не витратити зайве на великі покупки, експертка радить правило 24 годин.

"Якщо хочеться щось купити дорожче за чашку кави, краще взяти перерву на добу. Якщо через 24 години бажання залишиться - окей, купляємо", - пояснює вона.

Чи можна винагороджувати себе покупками

Нормально себе винагороджувати, нормально себе балувати й тішити, наголошує експертка.

Але при цьому варто дотримуватись балансу між трьома базовими категоріями: доходи, витрати й заощадження.

"Якщо ми отримали більшу суму грошей і збільшили заощадження, решту можемо витрачати спокійно", - підсумовує фахівчиня.