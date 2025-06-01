Эти привычки воруют ваши деньги: эксперт объяснила, что делать с импульсивными покупками

Покупка "на эмоциях" - это не проблема, если правильно ее вписать в бюджет. Важно не бороться с импульсами, а научиться управлять ими сознательно.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала эксперт по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель.

Как упорядочить импульсивные расходы

"Я говорю, что с ними не надо бороться. Их нужно возглавить", - объясняет эксперт.

По ее словам, импульсивные покупки должны быть, но их стоит вывести в отдельную статью бюджета.

"Тратить эти деньги на удовольствие в моменте - это нормально. Просто отслеживайте, сколько в течение месяца вы уже использовали из этой категории", - советует она.

Почему мы покупаем спонтанно

Импульсивные покупки часто происходят в вечернее или ночное время - в момент усталости и поиска дофамина. Учёные исследовали, что больше всего дофамина мы получаем перед самой покупкой, говорит Шепель.

Для того чтобы не потратить лишнее на крупные покупки, эксперт советует правило 24 часов.

"Если хочется что-то купить дороже чашки кофе, лучше взять перерыв на сутки. Если через 24 часа желание останется - окей, покупаем", - объясняет она.

Можно ли вознаграждать себя покупками

Нормально себя вознаграждать, нормально себя баловать и радовать, отмечает эксперт.

Но при этом следует соблюдать баланс между тремя базовыми категориями: доходы, расходы и сбережения.

"Если мы получили большую сумму денег и увеличили сбережения, остальное можем тратить спокойно", - заключает специалист.