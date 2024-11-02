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Чи шкідлива знежирена "молочка"? Тренер нарешті відповів на одвічне питання

Фото: Чи корисні знежирені молочні продукти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чи шкідливі знежирені молочні продукти, які так активно рекламуються для схуднення? Чи правда, що вживаючи їх можна втратити вагу?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Чи шкідливі знежирені молочні продукти?

Жирність молочних продуктів, від молока до сметани, має чіткий зв'язок зі смаком, проте й впливає на калорійність. Наприклад, кожен додатковий відсоток жиру в 200-грамовій порції продукту додає близько 18 калорій.

Це означає, що в 9%-му кисломолочному сирі вдвічі більше калорій, ніж у знежиреному. Проте вибір залишається за споживачем - можна обирати як високожирний, так і знежирений продукт, залежно від потреб та уподобань.

Поширені міфи про знежирені продукти стверджують, що з них не засвоюється кальцій через відсутність жиру. Деякі кажуть, що для засвоєння кальцію потрібен вітамін D, який начебто має надходити саме з жиром. Але для засвоєння кальцію важливо мати достатньо вітаміну D в організмі, а отримати його можна не лише з їжі, але й, наприклад, від сонячного світла або продуктів, багатих на цей вітамін, таких як сардини.

Також розвінчуються міфи про те, що знежирені продукти не засвоюють жиророзчинні вітаміни A, D, E та K.

Насправді для їх засвоєння жир не обов'язково має бути саме у тому продукті, що містить вітамін. Достатньо, щоб він був у складі прийому їжі. Тому збалансований раціон залишається основою для засвоєння поживних речовин, і не потрібно уникати продуктів лише через їхній низький вміст жиру.

Експерти попереджають: надмірне захоплення обмеженнями в харчуванні може призвести до орторексії – розладу, коли людина починає боятися їжі та постійно стежить за "правильністю" кожного продукту. Пам'ятайте, здорове харчування не має бути обтяжливим, важливо - зберігати баланс.

 

 

 

До речі, тренер назвав 6 способів зменшити калорійність раціону та худнути без зусиль.

Раніше ми писали, які аналізи зробити, якщо ви не зможете схуднути.

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