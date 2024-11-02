RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Вредна ли обезжиренная "молочка"? Тренер наконец ответил на извечный вопрос

Фото: Полезны ли обезжиренные молочные продукты (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вредны ли для здоровья обезжиренные молочные продукты, которые так активно рекламируются для похудения? Правда ли, что, употребляя их, можно потерять вес?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Вредны ли обезжиренные молочные продукты?

Жирность молочных продуктов от молока до сметаны имеет четкую связь со вкусом, однако и влияет на калорийность. К примеру, каждый дополнительный процент жира в 200-граммовой порции продукта добавляет около 18 калорий.

Это означает, что в 9% кисломолочном сыре вдвое больше калорий, чем в обезжиренном. Однако выбор остается за потребителем – можно выбирать как высокожирный, так и обезжиренный продукт, в зависимости от потребностей и предпочтений.

Распространенные мифы об обезжиренных продуктах утверждают, что из них не усваивается кальций из-за отсутствия жира. Некоторые говорят, что для усвоения кальция требуется витамин D, который должен поступать именно с жиром. Но для усвоения кальция важно иметь достаточно витамина D в организме, а получить его можно не только из пищи, но и, например, от солнечного света или продуктов, богатых этим витамином, таких как сардины.

Также развенчиваются легенды о том, что обезжиренные продукты не усваивают жирорастворимые витамины A, D, E и K.

На самом деле, для их усвоения жир не обязательно должен быть именно в том продукте, который содержит витамин. Достаточно, чтобы он был в составе еды. Поэтому сбалансированный рацион остается основой для усвоения питательных веществ, и не нужно избегать продуктов только из-за низкого содержания жира.

Эксперты предупреждают: чрезмерное увлечение ограничениями в питании может привести к орторексии – разладу, когда человек начинает бояться пищи и постоянно следит за "правильностью" каждого продукта. Помните, здоровое питание не должно быть обременительным, важно - сохранять баланс.

 

 

 

Кстати, тренер назвал 6 способов уменьшить калорийность рациона и худеть без труда.

Раньше мы писали, какие анализы сделать, если вы не сможете похудеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье