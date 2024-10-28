6 способів зменшити калорійність раціону та худнути без зусиль

Для того, щоб схуднути, треба створити дефіцит калорій та їсти продукти, які насичують, але не залишають зайвих сантиметрів на талії. Для цього треба знизити вживання жирної їжі.

Як саме зменшити калорійність раціону, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

6 лайфхаків по зменшенню калорійності раціону

Тренер не радить виключати жир з раціону, треба просто його зменшити.

1. Замінюйте жирне молоко на нежирне

В склянці 1%-го молока на 40 калорій менше, ніж в 3,2%. Ви зекономите 40 калорій одним махом. А якщо ви п'єте молоко зранку і перед сном, то зекономите 80 калорій.

2. Замініть жирний кисломолочний сир на нежирний

Якщо 200-грамову порцію 9% сиру (або домашнього) замінити на таку ж кількість нежирного, ви отримаєте на 180 калорій менше.

3. Замінюйте жирне м'ясо на нежирне

Якщо 200-грамову порцію курячого стегна зі шкірою замінити на нежирну телятину/куряче філе/хек/тунець у власному соку, можна зекономити 250 калорій. Якщо ви заміните нежирними продуктами два прийома їжі - то це вже 500 калорій. Цього вже достатньо щоб худнути, якщо ви не компенсовуватимете дефіцит калорій іншою їжею, звісно.

4. Замініть сметану грецьким йогуртом

Якщо 100 грамів 20-відсоткової сметани замінити на нежирний грецький йогурт, в в ваше попаде на 140 калорій менше. Тренер радить вживати грецький йогурт.

5. Не заправляйте салати олією

Якщо з'їсти овочевий салат (грецький, наприклад) без 20 грамів олії в якості заправки, можна недоотримати 180 калорій. Також можна заміняти олію грецьким йогуртом.

5. Замініть смажіння на запікання

При запіканні теж утворюється апетитна хрустка кірочка, але без олієвих калорій. Адже кожен грам олії, який буде попадати в їжу - додає зайві калорії.