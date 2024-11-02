Чи шкідлива знежирена "молочка"? Тренер нарешті відповів на одвічне питання
Чи шкідливі знежирені молочні продукти, які так активно рекламуються для схуднення? Чи правда, що вживаючи їх можна втратити вагу?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Чи шкідливі знежирені молочні продукти?
Жирність молочних продуктів, від молока до сметани, має чіткий зв'язок зі смаком, проте й впливає на калорійність. Наприклад, кожен додатковий відсоток жиру в 200-грамовій порції продукту додає близько 18 калорій.
Це означає, що в 9%-му кисломолочному сирі вдвічі більше калорій, ніж у знежиреному. Проте вибір залишається за споживачем - можна обирати як високожирний, так і знежирений продукт, залежно від потреб та уподобань.
Поширені міфи про знежирені продукти стверджують, що з них не засвоюється кальцій через відсутність жиру. Деякі кажуть, що для засвоєння кальцію потрібен вітамін D, який начебто має надходити саме з жиром. Але для засвоєння кальцію важливо мати достатньо вітаміну D в організмі, а отримати його можна не лише з їжі, але й, наприклад, від сонячного світла або продуктів, багатих на цей вітамін, таких як сардини.
Також розвінчуються міфи про те, що знежирені продукти не засвоюють жиророзчинні вітаміни A, D, E та K.
Насправді для їх засвоєння жир не обов'язково має бути саме у тому продукті, що містить вітамін. Достатньо, щоб він був у складі прийому їжі. Тому збалансований раціон залишається основою для засвоєння поживних речовин, і не потрібно уникати продуктів лише через їхній низький вміст жиру.
Експерти попереджають: надмірне захоплення обмеженнями в харчуванні може призвести до орторексії – розладу, коли людина починає боятися їжі та постійно стежить за "правильністю" кожного продукту. Пам'ятайте, здорове харчування не має бути обтяжливим, важливо - зберігати баланс.
До речі, тренер назвав 6 способів зменшити калорійність раціону та худнути без зусиль.
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