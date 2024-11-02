Вредна ли обезжиренная "молочка"? Тренер наконец ответил на извечный вопрос

Вредны ли для здоровья обезжиренные молочные продукты, которые так активно рекламируются для похудения? Правда ли, что, употребляя их, можно потерять вес?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Вредны ли обезжиренные молочные продукты?

Жирность молочных продуктов от молока до сметаны имеет четкую связь со вкусом, однако и влияет на калорийность. К примеру, каждый дополнительный процент жира в 200-граммовой порции продукта добавляет около 18 калорий.

Это означает, что в 9% кисломолочном сыре вдвое больше калорий, чем в обезжиренном. Однако выбор остается за потребителем – можно выбирать как высокожирный, так и обезжиренный продукт, в зависимости от потребностей и предпочтений.

Распространенные мифы об обезжиренных продуктах утверждают, что из них не усваивается кальций из-за отсутствия жира. Некоторые говорят, что для усвоения кальция требуется витамин D, который должен поступать именно с жиром. Но для усвоения кальция важно иметь достаточно витамина D в организме, а получить его можно не только из пищи, но и, например, от солнечного света или продуктов, богатых этим витамином, таких как сардины.

Также развенчиваются легенды о том, что обезжиренные продукты не усваивают жирорастворимые витамины A, D, E и K.

На самом деле, для их усвоения жир не обязательно должен быть именно в том продукте, который содержит витамин. Достаточно, чтобы он был в составе еды. Поэтому сбалансированный рацион остается основой для усвоения питательных веществ, и не нужно избегать продуктов только из-за низкого содержания жира.

Эксперты предупреждают: чрезмерное увлечение ограничениями в питании может привести к орторексии – разладу, когда человек начинает бояться пищи и постоянно следит за "правильностью" каждого продукта. Помните, здоровое питание не должно быть обременительным, важно - сохранять баланс.