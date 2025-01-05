Чи щаслива Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Астролог розкрила секрети пари

Стосунки Кейт Міддлтон та принца Вільяма - що думає астролог

"Кейт та Вільям народилися в дні затемнень: вона - 9 січня 1982 (затемнення Місяця), він - 21 червня 1982 (затемнення Сонця). Доля людей, народжених у такі кармічні періоди, завжди непроста, вона пов'язана з деякою фатальністю, запрограмованістю, зумовленістю подій або тем, які обов'язково регулярно програватимуться в їхньому житті", - розповіла Соловйова.

"Також поява на світ у такий час може суттєво обмежувати свободу волі та скорочувати можливості для вибору через підвищене кармічне навантаження. Ці люди можуть бути не такими, як усі, наділеними особливою місією, метою та відповідальністю", - додала вона.

Починаючи з IX сторіччя, також зазначила астролог, Вільям став єдиним представником королівської родини, чий день народження випав на таку важливу кармічну точку.

Кейт та Вільям (фото: Getty images)

Також Соловйова проаналізувала астрологічну сумісність Кейт та Вільяма. Вона розповіла, що їхні стосунки не слід вважати безхмарними та казковими.

"Кейт має у своїй космограмі дві складні конфігурації, які називаються "Печатками нещастя". Це потужно впливає на її особистість: іноді в неї можуть з’являтись песимізм, душевна туга, розпач, відчай, затьмарення свідомості, спокуси, зниження енергетики та суттєве погіршення здоров’я. Такі конфігурації спричиняють виникнення підозр, заздрощів, ревнощів, страхів, розчарувань, незадоволеності та необхідність постійно боротися з труднощами", - пояснила експерт.

До того ж такі конфігурації можуть змушувати людину опиняться в позиції жертви. Вони можуть бути вказівками на певні родинні складнощі та проблеми сімейного характеру. Окрім цього, Соловйова зауважила, що "Печатки" можуть свідчити про не дуже щасливий шлюб або стосунки за розрахунком.

Астролог також розповіла, що у родині Кейт може виконувати роль "суворого вихователя". Крім того, в її житті можливі регулярні кризові ситуації 1 раз на приблизно 7 років.

Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

"А ось у Вільяма в гороскопі - навпаки: дві "Печатки щастя", завдяки чому він відчуває повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує розширення соціальних можливостей. Разом з тим, попри те, що він людина середньої конфліктності, а Кейт - низької, між ними існує підвищена, критична конфліктність з питаннями, які вони не можуть вирішити", - пояснила Соловйова.

Для Вільяма, вважає астролог, Кейт виступає в ролі "енергетичного донора", адже дає йому дві "Печатки щастя". А герцог Кембриджський натомість віддає дружині "Печатки нещастя".

"Через це в неї може виникати відчуття надмірного контролю, холодності, обмежень, їй може здаватися, що її чоловік хоче дистанціюватися від неї, відштовхує її, вона може відчувати неповагу чи зневагу до себе. Крім того, у неї може з’являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища. Також вона якимось чином може залежати від Вільяма", - заявила Соловйова.

"Ця конфігурація - одна із вказівок на можливе припинення тісного спілкування та розрив відносин. Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". У цьому випадку - це принц. Якщо пригадати історію їх відносин, зокрема те, що Вільям наважився освідчитися лише за майже 10 років після початку їхніх стосунків, а також - чутки про його невірність дружині, то багато чого стає зрозумілим", - додала вона.

Разом з тим, розповіла астролог, вони ніжно піклуються один про одного, мають схожі смаки та вподобання, психологічно близькі один одному.