Чи псує дріжджовий хліб фігуру? Тренер Мандзяк дав остаточну відповідь

Чи можна дріжджовий хліб при схудненні?

"В хлібі чимало калорій: крохмаль, цукор, білок і навіть трохи жиру. Але боялись люди не калорій, а саме дріжджів. Та ніхто не пояснював, як дріжджовий хліб псує талію", - написав тренер.

За його словами, дріжджі saccharomyces cerevisiae бояться високих температур, і вже при температурі 50 градусів гинуть.

"Ще ні один хліб на цій планеті не спікся нижче цієї температури. Тобто в хлібі нема ніяких дріжджів, ми їх використали і знищили", - уточнив експерт.

Він пояснив, що немає жодного значення ні для організму, ні для фігури, чи дріжджовий хліб чи на заквасках.

Дріжджовий хліб не псує фігуру.

"Це байка, яка росте і множиться людьми, як тісто з мого дитинства. Необізнаними людьми", - зазначає експерт.

Віктор радить для користі фігурі споживати цільнозерновий хліб, бо там більше клітковини, яка робить їжу ситою і знижує засвоюваність калорій.