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Портит ли дрожжевой хлеб фигуру? Тренер Мандзяк дал окончательный ответ

Фото: Гладеют от дрожжевого хлеба (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие, желающие похудеть, уверены, что дрожжевой хлеб не способствует потере веса. Действительно ли это так?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Можно ли дрожжевой хлеб при похудении?

"В хлебе много калорий: крахмал, сахар, белок и даже немного жира. Но боялись люди не калорий, а именно дрожжей. Но никто не объяснял, как дрожжевой хлеб портит талию", - написал тренер.

По его словам, дрожжи saccharomyces cerevisiae боятся высоких температур и уже при температуре 50 градусов погибают.

"Еще ни один хлеб на этой планете не спекся ниже этой температуры. То есть в хлебе нет никаких дрожжей, мы их использовали и уничтожили", - уточнил эксперт.

Он объяснил, что нет никакого значения ни для организма, ни для фигуры, дрожжевой хлеб или на заквасках.

Дрожжевой хлеб не портит фигуру.

"Это басня, которая растет и умножается людьми, как тесто из моего детства. Неосведомленными людьми", - отмечает эксперт.

Виктор советует для пользы фигуре употреблять цельнозерновой хлеб, потому что там больше клетчатки, которая делает сытную еду и снижает усвояемость калорий.

 

Напомним, что до этого тренер назвал самые полезные сладости.

Раньше мы писали, как Мандзяк рассказал, какие именно продукты нужно ограничить при похудении.

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похудениеЗдоровое питаниеЗдоровьеХлебцы