Це не зефір та шоколад. Тренер назвав найкорисніші солодощі
Солодощі не треба виключати при схудненні, їх просто споживати дозовано.
Які з солодощів є найкориснішими, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Що треба знати про солодощі
Морозиво, шоколад, зефір, цукерки, мед, сирник - це солодощі.
"А солодощі солодкі, а солодкі - бо в них багато цукру. А якщо багато цукру - то багато калорій. А якщо багато калорій, то продукт калорійний і його треба дозувати, щоб талія не вигнулась назовні", - написав тренер.
За його словами, якщо вам дуже хочеться поласувати іноді - то обирайте те, що вам дійсно подобається.
Які солодощі найкорисніші?
Віктор повідомив, що найкорисніші солодощі - це сухофрукти.
"Висушений фрукт чи ягода. Висушений, а отже позбавлений більшості води. Якщо у середньостатистичному фрукті 85% води, то в сухофрукті - лише 15%. Саме сушіння робить фрукт десертом... найкориснішим десертом, бо все в ньому збільшується в кількості, концентрується", - зазначив Віктор.
Десертом сушений фрукт стає тому, що в ньому кількість цукру збільшується в 6 разів, з 10% до 60% в середньому. А найздоровішим він стає, бо і вітаміни, і мінерали, і клітковина з сушінням в ньому концентрується.
В сухофруктах десь 7-9 грамів клітковини на 100 грамів, тому вони корисні.
"Кожен спожитий грам клітковини знижує засвоюваність калорій десь на 7 ккал. Тобто, якщо в 100 грамах чорнослива номінально 250 калорій, то з урахуванням 49 калорій, які не засвояться завдяки клітковині (7х7=49), в сушеній сливці по суті 200 калорій", - написав Мандзяк.
Нагадаємо, що тренер розповів, чому від вуглеводів ви не погладшаєте.
Раніше ми писали, як Мандзяк розповів, які саме продукти треба обмежити при схудненні.
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